相戀83年不分離！最年長已婚夫妻「合計216歲」創世界紀錄…甜曝長壽秘訣

萊爾和伊蓮諾今年迎來結婚83週年。圖／翻攝自金氏世界紀錄官網

一對在1940年代相識的美國夫妻，近日以合計年齡創下多項世界紀錄，現年108歲的萊爾（Lyle Gittens）與107歲的妻子伊蓮諾（Eleanor Gittens）不僅以總和216歲又132天的記錄成為現今在世合計年齡最高的已婚夫妻，也躍升為史上合計結婚時間最長的已婚夫妻，雙雙以此2項記錄被列入金氏世界紀錄（Guinness World Records）中。

結縭已逾萊爾和伊蓮諾1941年在喬治亞州的克拉克亞特蘭大大學（Clark Atlanta University）就學時相識，萊爾當時是校籃球隊員，而伊蓮諾則跟著校友前去觀看球賽、替球隊加油。雖然伊蓮諾現在已記不得比賽細節，但她永遠無法忘記，這是見到萊爾的第一天，2人也在這一年墜入愛河，並於1942年6月4日結婚。

萊爾和伊蓮諾在1942年結婚。圖／翻攝自金氏世界紀錄官網

只是好景不長，萊爾因軍隊徵召關係，好不容易才獲准3天休假回家與伊蓮諾結婚，夫妻婚後旋即面臨第二次世界大戰的逼近，萊爾之後投入美軍第92步兵師，遠赴義大利服役。儘管不確定能否再相見，萊爾與伊蓮諾仍在戰爭陰影下成婚，如今漫漫歲月過去，這對銀髮夫妻已在今年迎來第83個結婚紀念日。

伊蓮諾婚後已懷上第一胎，並在戰爭期間搬至紐約市，在一家飛機零件公司擔任行政人員，在戰時期間她透過書信與遠在前線的萊爾保持聯繫，但她受訪時坦言，當時不少信件都被軍方郵件審查刪減、塗黑，溝通相當受限。直到二戰結束，伊蓮諾終於可以和萊爾團聚，夫妻倆在紐約定居，陸續育有兒子與2名女兒。

萊爾和伊蓮諾被女兒（左）接到邁阿密同住。圖／翻攝自金氏世界紀錄官網

萊爾與伊蓮諾後來一同參加紐約公務員考試，並進入政府機關工作，享受可以一起上下班的時光，而伊蓮諾後來更是勇敢追夢，69歲那年於福坦莫大學（Fordham University）取得都市教育博士學位。步入百歲後，伊蓮諾和萊爾被女兒接到佛羅里達邁阿密同住，以便更貼近照護。儘管懷念在紐約的生活，但夫妻倆在邁阿密的日子仍然幸福，當被問及維持長久婚姻的秘訣，伊蓮諾先是回答：「我們就是很融合，彼此相愛」；萊爾則回應：「我愛我的妻子，就是這麼簡單。」

