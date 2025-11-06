相戀83年不分離！最年長已婚夫妻「合計216歲」創世界紀錄…甜曝長壽秘訣
一對在1940年代相識的美國夫妻，近日以合計年齡創下多項世界紀錄，現年108歲的萊爾（Lyle Gittens）與107歲的妻子伊蓮諾（Eleanor Gittens）不僅以總和216歲又132天的記錄成為現今在世合計年齡最高的已婚夫妻，也躍升為史上合計結婚時間最長的已婚夫妻，雙雙以此2項記錄被列入金氏世界紀錄（Guinness World Records）中。
相識83年仍恩愛如初！夫妻合計216歲創史上最年長已婚紀錄
結縭已逾萊爾和伊蓮諾1941年在喬治亞州的克拉克亞特蘭大大學（Clark Atlanta University）就學時相識，萊爾當時是校籃球隊員，而伊蓮諾則跟著校友前去觀看球賽、替球隊加油。雖然伊蓮諾現在已記不得比賽細節，但她永遠無法忘記，這是見到萊爾的第一天，2人也在這一年墜入愛河，並於1942年6月4日結婚。
只是好景不長，萊爾因軍隊徵召關係，好不容易才獲准3天休假回家與伊蓮諾結婚，夫妻婚後旋即面臨第二次世界大戰的逼近，萊爾之後投入美軍第92步兵師，遠赴義大利服役。儘管不確定能否再相見，萊爾與伊蓮諾仍在戰爭陰影下成婚，如今漫漫歲月過去，這對銀髮夫妻已在今年迎來第83個結婚紀念日。
伊蓮諾婚後已懷上第一胎，並在戰爭期間搬至紐約市，在一家飛機零件公司擔任行政人員，在戰時期間她透過書信與遠在前線的萊爾保持聯繫，但她受訪時坦言，當時不少信件都被軍方郵件審查刪減、塗黑，溝通相當受限。直到二戰結束，伊蓮諾終於可以和萊爾團聚，夫妻倆在紐約定居，陸續育有兒子與2名女兒。
萊爾與伊蓮諾後來一同參加紐約公務員考試，並進入政府機關工作，享受可以一起上下班的時光，而伊蓮諾後來更是勇敢追夢，69歲那年於福坦莫大學（Fordham University）取得都市教育博士學位。步入百歲後，伊蓮諾和萊爾被女兒接到佛羅里達邁阿密同住，以便更貼近照護。儘管懷念在紐約的生活，但夫妻倆在邁阿密的日子仍然幸福，當被問及維持長久婚姻的秘訣，伊蓮諾先是回答：「我們就是很融合，彼此相愛」；萊爾則回應：「我愛我的妻子，就是這麼簡單。」
更多鏡報報導
從婚禮賓客變成老公！結婚6週→離婚→閃電脫單…二寶媽曝神展開愛情故事
Vtuber也會結婚生子！「無性別虛擬主播」宣布懷孕…「公告逾2000萬瀏覽」卻遭酸
41J肉聲／女搭機大鬧鬼哭嚎 只因「沒坐在男友旁邊」！終遭驅離下機
其他人也在看
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
王子遭公司火速切割！爆早已知情介入婚姻 高層震怒放生不想理
（娛樂中心／綜合報導）藝人王子捲入粿粿與范姜彥豐婚變風波後，形象重創。據《鏡週刊》報導，王子所屬的喜鵲娛樂在事 […]引新聞 ・ 1 天前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 20 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
王子再道歉了！5度「對不起范姜粿粿」 再提為父還債求「分期付款」
藝人范姜彥豐揭露妻子粿粿與邱勝翊婚內出軌風波延燒！邱勝翊4日晚間再發聲明道歉，更公開過去為父償債證明，表明目前財務無法一次支付傳聞的1600萬和解金。此外，邱勝翊表示將與粿粿「共同誠實面對」，引發外界對兩人關係的諸多揣測。TVBS新聞網 ・ 1 天前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 1 天前
蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到
娛樂中心／綜合報導台灣流行天后蔡依林近期才推出睽違已久新專輯《Pleasure》，宣傳行程滿檔、期間更有廠商邀約出席活動，日前飛往上海參加珠寶品牌公開活動，穿戴奢華靈蛇造型珠寶美暈全場，隨後搭機返回台灣的蔡依林，就被粉絲捕捉「全身包緊緊」搭機的超怕冷身影，天后私下氣場隱藏的狀態引發網路熱烈討論。民視 ・ 1 天前
王子對粿粿是真心還是玩玩？占卜師塔羅牌揭「最狠真相」網一面倒讚同
范姜彥豐、粿粿婚變、王子疑似婚內越界 的風暴持續延燒。范姜彥豐日前指控老婆粿粿（江瑋琳）婚內出軌，對象竟是好友藝人王子（邱勝翊），震撼演藝圈。更讓網友怒火狂燒的，是王子一邊與范姜「稱兄道弟」，另一邊卻疑似與粿粿保持越界互動，甚至還用「工作」作為理由掩護往來。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
昔跟友起鬨「嘲笑范姜」被挖出 粿粿超狠反應曝光！
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐上月證實3年婚姻破裂，指控粿粿與王子（邱勝翊）有不正當男女關係，2 人也認了「越線」、「踰矩」。風波持續延燒，網友們不僅挖出兩人過去出國時同遊嗨玩、社群貼文上曖昧對話，還翻出范姜與粿粿上節目的片段，其中范姜爆料粿粿曾跟朋友一起「看扁他」，引發熱議。民視 ・ 19 小時前
劉詩詩也難逃崩潰育兒生活！6歲兒「餐廳狂奔鑽桌底」 媽媽在後追到跌倒
古裝女神劉詩詩近日帶6歲兒子「步步」外出用餐，活潑的母子互動畫面意外曝光。當天步步在餐廳和停車場間不停奔跑、鑽進桌底玩躲貓貓，精力十足；劉詩詩則身穿牛仔外套、戴著口罩，打扮樸素毫無明星架子，全程緊跟在兒子身後，甚至在追趕時一度踉蹌跌倒，仍笑著繼續哄娃。直到她遞上霜淇淋，小男孩才安靜下來坐好，母子畫面溫馨可愛。姊妹淘 ・ 1 天前
爆挖僧人心臟續命！李連杰進手術喊「硬件維修」走路像附身發毛片曝
娛樂中心／綜合報導62歲的功夫巨星李連杰被捲入「換器官」陰謀論。面對流言滿天飛，他日前特別在中國社群平台上傳影片澄清，畫面中他赤裸上身、露出胸口，似乎想以「無疤」證明自己並未動過心臟手術。不料影片曝光後，網友放大檢視指出「三處可疑位置」疑似覆著人工皮，更有人聲稱他走路姿態與已故少林武僧秋風相似，懷疑「被附身」，發毛片也曝光。民視 ・ 9 小時前
王子二度道歉！ 葛斯齊撂話：知錯就別再掩護另一對！
藝人「王子」邱勝翊和前中信兄弟啦啦隊女孩粿粿爆出婚內出軌風波，昨(4)日晚間王子再度道歉，表示從⼀開始到現在都是真心面對，也親自向范姜當面鞠躬道歉，並多次商討賠償金額，之後也會與粿粿共同誠實面對。對此...華視 ・ 1 天前
網質疑謝侑芯不配稱「護理女神」！網紅好友揭「真實內幕」轟：很可悲
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導有「護理女神」之稱的31歲台灣網紅謝侑芯日前在馬來西亞猝逝，知名歌手黃明志也被爆出涉案，近日大馬警方更將案件轉往謀殺...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
歐陽妮妮杭州豪宅曝光！「客廳擺滿沙發」想生3個⋯遭張書豪拒絕
藝人歐陽妮妮去年與張書豪完婚，2025年1月迎來寶貝兒子「睦睦」並在4月宣布一家三口將生活重心移至大陸杭州。近日，他們一家三口登上陸綜《亂室英雄》，首次公開夫妻倆在杭州的豪宅內部，光是客廳就放得下6張單人沙發，讓主持人全程目瞪口呆。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
阿達也低調赴地檢署「自首閃兵役」複訊後30萬交保
男藝人閃兵役的雪球越滾越大，日前才抓了第三波，當時就有預告會繼續抓第四波藝人，唐振剛、薛仕凌陸續前去自首，5日阿達（昌璟翔）也低調前往地檢署自首，經複訊後以30萬元交保。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 1 天前
黃明志終於投案！雪碧曝謝侑芯生前最後對話：讓我起雞皮疙瘩
台灣網紅謝侑芯在馬來西亞猝死，歌手黃明志捲入命案遭通緝，失聯2天後今天（11/5）凌晨現身警局投案。謝侑芯的閨蜜「雪碧」日前被網友質疑介紹謝侑芯去大馬，她po出與謝侑芯生前最後的對話，證明自己不知情。太報 ・ 1 天前
小豬黃沐妍曬婚戒甜喊「我們結婚了」感性告白：要永遠走下去
黃沐妍在貼文中寫下：「10月中，我和我老公結婚了。一直到現在，我都還覺得自己很幸運，能遇見、也能嫁給一個極度包容我的男人。」她坦言，兩人並非童話故事般的甜蜜伴侶，「我們比較像朋友，常常鬥嘴、小吵架、彼此拉扯，經過一年，才慢慢摸索出相處的節奏。」黃沐妍也透露...CTWANT ・ 1 天前
被說「軟飯男」詆毀！凱渥員工替范姜彥豐爆內幕：粿粿這樣太沒水準
（娛樂中心／綜合報導）粿粿日前拍片自稱「一直都是我在養家」，引發外界對前夫范姜彥豐的負評，不少網友更貼上「軟飯 […]引新聞 ・ 1 天前
真美子被揪「用4年前基本款iPhone」拍大谷！全場1原因卻羨炸：她不需要
MLB世界大賽落幕，洛杉磯道奇成功寫下隊史史上第一次的冠軍衛冕紀錄，並於台灣時間4日進行封王遊行，大谷翔平當天也帶著妻子真美子登上遊行巴士，兩人穿上一黑一白的道奇冠軍T恤，開心地向球迷們揮手致意。然而，律師林智群也眼尖發現，真美子手上拿的竟然還是4年前的iPhone款式。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前