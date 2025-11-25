相挺日本！蕭美琴下班逛日系超市大採購 見「這一幕」拿手機狂拍

即時中心／梁博超報導

日本首相高市早苗日前提出「台灣有事論」，引發中國強烈反彈，北京當局甚至祭出日本水產品進口禁令反制；總統賴清德隨即在20日於社群平台曬出「來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」午餐照，以實際行動力挺日本。副總統蕭美琴昨（24）日也前往台北市南港知名日系超市採買，她在深夜貼出影片提到，已忍耐很久沒逛超市，趕在關門前來支持日本水產跟其他日本產品。

中國宣布暫停進口日本水產後，賴清德便在X平台發出大嗑壽司的畫面，以日文寫下「今天的午餐是壽司還有味噌湯，有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」，明確表達挺日立場。該文至今已吸引超過3,000萬次瀏覽、破32萬人點讚，留言區湧入一票日本網友狂刷「台日友好」，就連日本媒體也爭相報導。

副總統蕭美琴在昨深夜於社群平台貼出前往知名日系超市掃貨的影片，表示自己忙碌了一整天，趕在超市關門前來支持日本水產跟其他日本產品。

從影片可看到，蕭美琴買了北海道生食級干貝、納豆、日式點心、知名日本拉麵店調理包、冷凍食品等。（圖／翻攝自蕭美琴IG）

從影片可看到，蕭美琴買了北海道生食級干貝、納豆、日式點心、知名日本拉麵店調理包、冷凍食品等。她提到，自己已經忍耐很久沒逛超市了，「雖然關燈前只有20分鐘，不從容但也不匆忙，快速俐落，採購順利。」

值得一提的是，蕭美琴在販售生食級干貝的冷凍櫃的售價牌上，看到超市店員將吃壽司的Q版賴清德畫上，也特別拿出手機拍下。

看到超市店員將吃壽司的Q版賴清德畫上，蕭美琴也特別拿出手機拍下。（圖／翻攝自蕭美琴IG）

