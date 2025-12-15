相模保險套「0.01」有假貨！這7招分辨真偽：仿品表面有顆粒

生活中心／綜合報導

相模保險套「Sagami Original 0.01」驚傳有假貨於市面上流通。（圖／翻攝自臉書）

驚！日本衛生用品品牌「Sagami 相模」驚傳有「Sagami Original 0.01」的假貨在市面上流通，恐有不少消費者在非官方授權的網購平台、藥房、社交媒體等通路受騙購買，對此「Sagami Taiwan 相模台灣」緊急於臉書發聲明公布11家官方授權通路，並教學如何分辨真偽。

業者於臉書粉專上發文，說明近期發現有來自其他地區的非官方授權網購平台、藥局、社交媒體等管道販售偽冒 Sagami 相模的產品。由於偽冒產品的品質存在不確定的安全風險，為保障消費者的健康及使用體驗，提醒消費者應在官方授權的銷售據點購買 Sagami 相模的正品，以保障消費權益。

其中有11大門市通路、網路商城擁有「Sagami Taiwan 相模台灣」官方授權，其中實體通路包含屈臣氏、台灣松本清、Tomod’s 三友藥妝 特美事、康是美、DON DON DONKI、7-ELEVEN、全聯福利中心，至於網絡通路則有momo 購物網、Pchome 24h 購物、東森購物、雅虎購物中心。

仿冒品外包裝盒上的字體、商品說明及部分標示都有錯誤。（圖／翻攝畫面）

Sagami 相模說明，保險套外包裝盒上以燙金方式呈現的「sagami original」標誌線條銳利，而仿冒品的標誌則帶有圓潤感，斜貼標籤的字體與字距也有所不同，仿冒品中「幸せ」下方的橫線較長，且貼紙形狀為圓角設計。而包裝背面上的商品說明、部分標示都有錯誤，製造批號也不同，仿冒品標示為「240901RBM」。

製造批號「240901RBM」為仿冒品。（圖／翻攝畫面）

此外，保險套本體的形狀（厚度、長度、重量）也真仿品也有差異，正品的外觀平滑，仿冒品則相當粗糙、有顆粒；正品平均厚度為0.01mm，而仿冒品則達到0.03mm，明顯較厚；長度方面，正品為175.3mm，仿冒品僅171.0mm；重量方面，正品為0.699公克，而仿冒品為0.462公克。

保險套真仿品的本體形狀、厚度、長度、重量都有差異。（圖／翻攝畫面）

相模橡膠工業呼籲，仿冒品並非本公司製造或銷售，無法保證其品質與安全性。敬請消費者務必透過官方銷售網站或正式授權通路購買。此外，對於非正規管道購入的產品，本公司恕無法提供真偽鑑定、換貨或損害賠償等服務，敬請理解與配合。

