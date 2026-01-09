相機大廠跨界加持！2026年五大旗艦拍照手機推薦 徠卡可樂標、RICOH聯名款、蔡司鏡頭都在這
2026年，旗艦攝影手機彷彿一場光學巨頭的同盟國，當手機硬體規格觸及天花板，各家品牌紛紛找來傳統相機大廠助陣，在數位時代重現經典的底片靈魂。realme強勢攜手RICOH復刻GR街拍傳奇，Xiaomi持續與徠卡深度打磨色彩，vivo則在蔡司光學的加持下挑戰長焦極限，再加上Apple與Google在攝影計算上的強勢突圍。想知道哪一款最對你的「攝影眼」？接著看下去！（文：費司特、圖：各廠商提供）
「realme GT 8 Pro」全球首款RICOH GR影像手機
如果說別的手機是為了記錄，那realme GT 8 Pro就是為了創作而生，與日本傳奇影像品牌RICOH歷經四年打磨的作品，最令人興奮的就是將那份經典的「GR街拍美學」原汁原味搬進了手機。
主鏡頭與200MP長焦鏡頭的硬體規格固然強悍，但真正的靈魂在於軟體調校，「RICOH GR 模式」完美復刻了 28mm 與 40mm 兩個經典焦段，按下快門那瞬間清脆的GR音效，加上獨家的高反差黑白與正片模式，讓每一張隨手拍都充滿故事感，這不是濾鏡，而是一種對光影的極致理解。加上可拆換相機模組的設計，讓手機也能像相機一樣換「鏡頭」外觀，對於追求儀式感的文青攝影迷來說，絕對是今年最潮的選擇！
「Xiaomi 17 Ultra 徠卡版」可樂標加持的終極完全體
Xiaomi 17 Ultra 徠卡版再次向世人證明，它就是手機界的「行動徠卡」，這一次，小米不只滿足於掛上紅標，而是將專業相機的操控體驗發揮到淋漓盡致，背後那顆巨大的圓形鏡頭模組下，藏著全新的1吋光影獵人1050L主感光元件，搭配徠卡 Summilux 光學鏡頭，進光量與動態範圍都令人驚豔。
最瘋狂的是那顆 200MP 潛望長焦，支援 75mm 到 100mm 的連續光學變焦，在這段焦距內的構圖不再有任何畫質減損。實體「大師變焦環」，轉動時的阻尼感就像在操作精密儀器，加上徠卡獨有的M9與M3底片模擬色調，這不只是一支手機，更是一台能打電話的大師級相機。
「vivo X300 Pro」搭載蔡司長焦的演唱會神器
如果你是追星族或熱愛長焦拍攝，vivo X300 Pro絕對是你的本命機！vivo新機持續深化與蔡司的合作，打造出目前市面上最犀利的長焦系統！這款手機搭載了200MP的蔡司 APO 超級長焦鏡頭，擁有驚人的 1/1.4 吋大底，這代表即使在昏暗的演唱會現場，依然能用10倍甚至20倍變焦，拍清楚台上偶像的臉部表情，而且噪點控制得極為乾淨。
獨家「長焦微距」功能，讓你站在遠處就能拍出背景虛化極美的特寫照，加上蔡司T*鍍膜的加持，面對舞台強光也不怕鬼影眩光，vivo 對於「遠攝」的執著，讓 X300 Pro 成為了當之無愧的「口袋望遠鏡」。
「Apple iPhone 17 Pro Max」首款全48MP三鏡頭系統
iPhone 17 Pro Max 終於解決了過去長焦鏡頭畫素不足的遺憾，成為 Apple 史上首款「三鏡頭全 48MP」的影像怪獸，這次升級最有感的地方在於「一致性」，無論是用24mm主鏡頭、13mm超廣角，還是那顆升級到 48MP的5倍潛望長焦，你都能獲得同樣細膩的高解析度畫質。
你可以放心地在後期進行二次構圖裁切，依然保有豐富細節，對於影片創作者來說，全焦段 48MP 更意味著 4K 120fps 的錄製彈性大增，搭配 Apple Vision Pro 的空間影片拍攝能力，以及業界無人能敵的 ProRes（ 高質量影片編解碼器） 流程，iPhone 17 Pro Max 依然是最穩、最可靠的創作工具。
Google Pixel 10 Pro：台積電晶片加持的 AI 魔法師
Google Pixel 10 Pro今年最大的新聞不是相機規格，而是那一顆終於換成台積電製程的 Tensor G5 晶片。這顆「大腦」的進化，讓Pixel引以為傲的計算攝影能力突破了天際，全新的 AI 影像處理器（ISP）讓「影片夜拍」能力突飛猛進，雜訊抑制與動態範圍直逼 iPhone。
最神奇的是「100x Pro Res Zoom」，Google 居然把龐大的擴散模型直接塞進相機 App 裡，讓 100 倍數位變焦的畫質透過 AI 重建得清晰可見，加上「Add Me」讓攝影師也能透過合成入鏡、「Magic Cue」自動抓拍精彩瞬間，Pixel 10 Pro 用實力證明：在 AI 時代，算力才是真正的硬實力。
2026年的旗艦拍照手機已經不只是比拼像素與硬體規格，而是進入「風格化攝影」的新紀元！最好的相機不是規格最高的那台，而是最符合你拍攝習慣、願意隨時拿出來按快門的那一台。
