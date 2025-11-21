相比安倍吃鳳梨 郭正亮看賴清德吃日本鰤魚：決策非常草率

日本首相高市早苗「台灣有事」說，引發中國大陸反彈，暫停進口日本水產品。總統賴清德20日貼出午餐照，內容有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝壽司、味噌湯。前立委郭正亮表示，賴清德吃的東西是平常的日本水產，這樣不就打到台灣的海鮮市場；當年日本前首相安倍晉三吃鳳梨 ，鳳梨是日本沒有的水果，這就是賴清德的動作不精準，讓人覺得他的決策非常草率。

郭正亮今(21日)在政論節目《新聞大白話》中表示，我們台灣一年海產的市場是兩千億台幣，裡面本來就包括一大堆日本水產。因為高級的日本料理店都是直接進口，結果賴清德吃的東西是平常的水產，這樣不就打到台灣的海鮮市場，我們漁民都不用活了？大陸1年約購買價值870億日圓的日本水產，870億日圓換算台幣為174億，大概是我們海鮮市場的9%。他有沒有對台灣的海鮮市場做調查，因為當年安倍晉三吃鳳梨 ，鳳梨是日本沒有的水果，這就是賴清德的動作不精準，讓人覺得他的決策非常草率，起碼弄一些台灣沒有的水產，若是台灣沒有的水產多買，他沒有意見。

郭正亮接著表示，結果今天早上又宣布，日本福島五縣食品全面解禁，就知道他那種政策。只要碰到賴清德希望改變的東西，全部都改變，這就是向高市早苗示好。這個動作如果在平常，問題不大，現在是中國大陸認為高市早苗要撤回言論。

郭正亮指出，中日的矛盾和兩岸矛盾不一樣。兩岸矛盾，大陸還要考慮到的是同胞，和統優先；他們跟高市早苗的矛盾，則是歷史的矛盾，比如南京大屠殺、靖國神社、侵犯主權。你是要讓台灣跟日本在這次的矛盾連結上去嗎？那就是愚不可及，因為兩岸的矛盾，絕對沒有中日矛盾這麼嚴重，那是否意味高市早苗的歷史觀，你也接受？或是靖國神社，你也同意？這問題就很嚴重了。

