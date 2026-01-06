相煎何太急！台東爆手足相殘、弟持刀捅兄釀臟器外露

平常就曾多次口角！台東縣的關山鎮今天（6日）發生親兄弟手足相殘的事件，弟弟跟哥哥一起喝酒時吵架，結果弟弟竟然隨手抄起刀子，猛捅哥哥的肚子，釀成哥哥臟器外露送醫急救，現在還是命危狀態。

台東縣關山鎮6日凌晨，發生哥哥被弟弟持刀捅到臟器外露送醫的驚悚事件。（圖／送醫示意圖，中天新聞）

據警方的調查，嫌犯陳男跟哥哥今天凌晨3點左右，當時2人喝醉後吵架，陳男失控隨手抄起刀子刺向哥哥肚子，當場導致對方倒地痛苦哀號，陳男看到哥哥被自己捅到臟器外露，嚇到酒醒連忙報案。

但陳男的哥哥傷勢相當嚴重，本來送往關山慈濟醫院，後來又轉送40公里外的台東馬偕院緊急手術，目前仍是命危狀態，尚未脫離險境，弟弟也當場被警方逮捕，目前仍在偵訊中。據了解，兄弟2人平時都以打零工為生，過往就曾因家暴相關事件多次進警局，全案將以涉犯《刑法》殺人未遂跟傷害等罪嫌移送地檢署偵辦。

廣告 廣告

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

延伸閱讀

五楊高架桃園段火燒車！ 轎車被火吞噬駕駛驚險逃生

尿檢陽性疑吸毒？軍人喊冤「感冒藥」 罪嫌不足不起訴

影/桃園中埔國小前汽車暴衝撞6騎士！駕駛竟稱「誤觸油門」