相約共赴黃泉卻獨活 國民法官判刑4年半

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

家住新北市三重區沈溺於線上博弈的吳姓男子，用呂姓同居女友名義貸款卻無力還債，呂女因此存尋短之意，吳男不但未加勸阻，還傳訊息邀呂女共同輕生，並準備燒炭自殺所要用的東西，結果呂女窒息死亡，吳男則急救撿回一命，新北地院國民法官法庭今（9）日依謀為同死而幫助他人使之自殺罪判吳男徒刑4年6月。可上訴。

檢方起訴指出，吳男與呂女為情侶關係，同居於新北市三重區租屋處。吳男於113年12月20日13時43分許，確認呂女有自殺意圖，吳男即與之相約共同自殺，並於同日21時51分許，租屋處屋內門窗關閉，並以膠帶將門縫彌封，在屋內以鐵盆燒炭，致呂女因一氧化碳中毒而窒息死亡，吳男則經送醫急救後倖免於死。

國民法官審酌，2人同居多年，呂女生性樂觀，但吳男因沈溺於線上博弈，致積欠債務新台幣數十萬元，以致於無法支應生活與2人旅遊開銷，因而由呂女向2家銀行信用貸款共30多萬元，但呂女因右腳受傷無法工作，致不能如期清償積欠銀行欠款且被催繳。

吳男也無力幫忙支付，以致於呂女傳訊息給吳男略以：「人死了，是否就不用再還錢給銀行？」等語，而心生自殺之意圖；吳男除未加以積極勸阻或告知呂女家屬尋求援助之外，還傳訊息邀呂女共同輕生，並準備燒炭自殺所要用之物，於當晚在本案租屋處內燒炭，以致於呂女因一氧化碳中毒而窒息死亡。除造成年僅30多歲的呂女生命法益無法彌補之損害，也導致呂女懷胎數月之胎兒無法保住，更使其家屬承受心理莫大悲痛而難以平復。

國民法官考量，二專畢業的吳男在與呂女同居期間，擔任廚師月薪約8萬元，經濟狀況本非窘迫，但因沈迷於賭博致積欠債務，甚至必須由呂女借錢才得以維生以及還債。吳男曾有酒後駕車與多次竊盜犯行而被法院判處罪刑之前科，顯見其素行不佳；另吳男經衛生福利部八里療養院鑑定，診斷為患有酒精使用障礙症、嗜賭症與反社會型人格障礙症。

吳男雖於法院審理中坦承犯行，但並未積極與呂女之家屬和解，呂女家屬對於吳男之行為導致呂女死亡表示非常不諒解，呂母亦當庭表示希望法院判處被告最重之刑度有期徒刑5年。

國民法官酌量生命之可貴，暨訴訟參與人及其等之代理人所表示希望重判之意見，檢察官具體求刑有期徒刑1年6月，以及被告之辯護人表示判處免刑等一切情狀，但是國民法官認為不宜對被告輕縱，爰就被告量處有期徒刑4年6月。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

