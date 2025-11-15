相約回收站！和女兒只差1百公尺…8旬婦遭左轉水泥車撞亡。（圖／TVBS）

今天早上7點多，高雄大寮區發生一起致命車禍，一名81歲陳姓婦人在前往資源回收站的路上，被一輛左轉的水泥預拌車撞擊身亡。當時她的女兒已先騎機車載著回收物品到回收站等待，而陳婦則步行前往，就在距離回收站僅100公尺的地方發生不幸。悲劇就發生在女兒眼前，讓平凡的回收日變成一場噩夢。

這位81歲的陳姓婦人，是從大陸跟隨嫁到台灣的女兒來台依親。雖然年事已高，但她身體硬朗，平時常常撿拾回收物品販賣。事發當天早上7點多，母女倆如往常一樣準備前往回收站，女兒先騎機車載著許多回收物品抵達，而陳婦因為無法坐在機車上，便手拿紙箱和大包小包的物品，緩慢地走在路上。

81歲陳姓婦人被左轉的水泥預拌車撞擊身亡，女兒目睹整個過程，當場崩潰。（圖／TVBS）

就在陳婦經過加油站時，卻遭一輛正在左轉的水泥預拌車撞上。附近的民眾目睹了這起意外，女兒聽聞後立即放下所有物品，連安全帽都來不及脫就急忙跑到媽媽身邊。回收場老闆娘表示，女兒看到媽媽發生車禍，立刻丟下所有東西跑過去查看。不久後，女兒又急忙返回回收站，卸下車上物品並打電話通知家人，但當所有家屬抵達醫院時，陳婦已經搶救不治。

附近鄰居對這位婦人的評價很高，形容她非常和善且客氣。鄰居表示，陳婦平時很勤勞，有時候到很晚還在撿拾回收物，即使在颱風天也不例外。另一位鄰居得知意外後感到非常難過，因為幾乎每天都能看到陳婦推著一台推車，獨自來回走動撿拾回收物。

回收場老闆娘補充說，陳婦母女通常在早上8點就會來賣回收物品，她們家就住在附近。事發後，陳婦的孫女在殯儀館前情緒崩潰，痛哭不已。肇事的25歲林姓駕駛向警方表示，意外發生是因為視線死角，導致沒有注意到陳婦而造成這起悲劇。目前詳細的事故原因仍有待鑑定。

