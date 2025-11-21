相約談判7車到場 如「大軍壓境」 還亮球棒嚇壞居民

台中市 / 綜合報導

台中市又出現球棒隊了嗎？12號有一群人在太平921地震公園聚眾談判，開了7輛車到場，宛如大軍壓境，還拿出球棒互相叫囂，準備鬥毆，員警巡邏看到要抓人，這群人一哄而散，但附近居民相當恐慌，市議員痛批台中市治安亮紅燈，因為距離西屯區炸街打居民事件，相隔不到一週，警方也不敢大意，透過監視器以車追人，找到涉案13人，通通依妨害秩序和傷害等罪嫌移送偵辦。

黑色轎車開過去，後方有警車跟著，員警尾隨要抓轎車上的人，因為有7輛車，聚集在台中太平區的921地震公園，他們相約談判，過程中拿球棒鬥毆，場面火爆，引發附近民眾害怕，員警巡邏發現要抓人他們就趕快跑。

附近民眾說：「很恐怖啊，有時候來10多台，像是要談事情這樣。」發生聚眾鬥毆的地點，旁邊有大片住宅區，距離市立高中車程大約2分鐘，最近的派出所車程也只要3分鐘，而先前報導過的西屯區也發生鬥毆事件，距離逢甲夜市鬧區和刑事局也很近，而這兩件治安事件，發生的時間相隔才不到一星期。

台中市議員(民)蔡耀頡說：「台中市棒球隊是不是又出現了呢。」太平警方接到報案，當下也馬上前往，當下那群人一哄而散，後續調監視器以車追人，通知相關鬧事鬥毆的雙方當事人共13位到案說明。

太平警分局偵查隊長施明志說：「見李男等5人在場，渠等表示於日前與對造洪男因細故發生嫌隙，遂相約談判。」警方調查，聚眾鬥毆的起因，是29歲李姓男子和21歲洪姓男子，在網路留言互嗆，才約到當地談判，一大群人大陣仗開7輛車到公園打架，宛如大軍壓境，已經造成民眾恐慌，因此不論打人的還被打得通通都依妨害秩序、傷害等罪嫌移送偵辦。

