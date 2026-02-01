相約開房間！他偷吃人妻向2友炫耀 其中1人通知綠帽夫

記者楊忠翰／高雄報導

高雄市1名人妻小萱（化名），先前與男子阿豪（化名）發生外遇，兩人還一同前往飯店開房間，事後阿豪向2名友人炫耀此事，小萱丈夫經其中1人告知後，始知自己被人戴綠帽，憤而對2人提告求償50萬元；橋頭地院判小萱及阿豪應連帶賠償20萬元，全案仍可上訴。

小萱丈夫主張，前年4月間，妻子與阿豪開始交往，同年6月間，2人相約一同入住桃園某飯店，並進一步發生性行為，事後阿豪向2名友人炫耀此事，其中1人又跑來跟他說，自己才知道妻子外遇，遂決定對2人提告求償50萬元。

阿豪經合法通知均未到庭，亦未提出書狀答辯；小萱則辯稱，丈夫所說的內容全都不是事實；但法官勘驗對話紀錄後發現，小萱丈夫質問：「你明明知道她是有夫之婦，為什麼你還要跟她單獨出門，為什麼你還要跟她有肌膚之親」，當下阿豪立刻道歉；由此可見，阿豪不但沒有否認，還表示自己願意負責，顯然小萱丈夫主張並非空穴來風。

法官指出，丈夫與阿豪對質時，小萱本人也在場，丈夫再次提及阿豪的事情，小萱均未反駁隻字片語；除此之外，丈夫多次指責小萱外遇，兩人為此爆發爭吵，但小萱自始至終皆未曾否認過外遇。

2名友人證稱，2024年間，他們聽過阿豪與小萱交往的事情，其中1人還知道，去年6月阿豪帶小萱入住飯店的事情，全因為阿豪擔心自己遇上仙人跳，才會持續傳送訊息，與他們保持密切聯繫。

法官認為，阿豪與小萱確有男女交往關係，而且至少發生過1次性行為，明顯侵害到丈夫的權益，遂判2人應連帶賠償20萬元，全案仍可上訴。

