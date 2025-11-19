相約面交泰達幣竟遇強盜 北聯幫惡煞噴辣椒水搶40萬3人遭逮送辦

李姓男子佯裝泰達幣賣家，趁交易時搶走賴女40萬元，遭警方逮捕後移送法辦。（圖／翻攝畫面）

新北市鶯歌區14日發生搶案，賴姓女子攜帶90萬元，與透過網路認識的男子進行泰達幣交易，雙方約在建國路某停車場見面，並於賴女車上交易，18歲李姓男子偽裝成賣家出現，藉機搶走其現金逃逸，賴女奮力反抗，追回當中的50萬元，警方獲報後展開調查，鎖定李男與20歲張男、26歲劉男一同涉案，先後將3人逮捕，全案依法送辦。

據了解，張、劉和李男都有北聯幫背景，3人平時潛伏在虛擬幣交易的LINE社群，得知賴女有意購買泰達幣後佯裝賣家，聲稱可出售近3萬元美金的泰達幣，賴女不疑有他，約好14日面交。

雙方約在建國路某停車場，在賴女車上交易，李男偽裝成賣家，為了取信賴女，還以確認帳戶為由打了一個泰達幣到賴女帳戶，賴女也因此卸下心防，拿出90萬元給李男驗鈔。

而李男拿到鈔票後，立即趁隙下車逃逸，還朝賴女噴灑辣椒水，賴女則奮力反抗，成功搶回當中的50萬元，李男最終搶奪40萬元得逞，賴女連忙報案，警方獲報後展開調查。

警方初步研判，此案為詐騙集團預謀犯案，立即展開調查，以車追人，於14日晚間在臺北市萬華區查獲劉姓男子，追回部分贓款。經深入追查，確認主嫌為張姓男子，另有李姓共犯涉案，兩人當時在逃。

三峽分局持續追緝，於板橋區查獲張姓主嫌，劉嫌與張嫌為新北地方法院裁定羈押禁見，又在18日深夜11時許，於高雄市大竂區拘捕在逃主嫌李姓男子，全案查扣贓款19萬5000元及作案用 BMW 車輛一部，成功瓦解該詐騙集團的行動網絡。

三峽分局長許再周表示，「我們對於任何違法行為絕不寬貸，三峽分局將持續強力掃蕩詐騙集團，展現打擊犯罪的決心與行動力，讓民眾看得見、感受得到安全。我們會與市民站在一起，守護每一分治安，絕不容許犯罪分子有可乘之機！」

