相聚呼拉拉 蔬適人生好滋味

日本關西地區慈濟志工，每個月有一個行程，是到兵庫縣西宮市的「呼拉拉社區支援中心」，與一些身心障礙者交流，推薦他們多吃素食，也會準備一些轉念小方法，跟大家持續結善緣。

每個月來到「呼拉拉(URA RA)社區支援中心」，公佈欄上，親簽的報名，總是讓關西慈濟人歡喜推薦素食。

慈濟志工 陳靜慧：「我們今天主廚是，正在廚房忙的真鍋慶子師姊，她幫我們煮的是中式蔬食料理。」

慈濟志工 真鍋慶子：「這個因為我們這邊沒有猴頭菇，而且很貴，所以我都從台灣買乾的，要做的時候就在家裡處理好，然後拿過來煮。」

三菜一湯，還有一碗大紅豆湯圓，素食餐會交流，所有人，包括慈濟志工都要自費。

「開始享用。」

吃到令人驚嘆，中心學員抓緊機會問個清楚。

學員 上田先生：「吃起來好像炸雞喔，不知道是用什麼食材做的，非常的好吃。」

呼拉拉社區支援中心，為15歲以上的身心障礙者，提供日常生活支援、與外界互動，促進這些朋友實現自主的社會生活。因此，每次素食交流之後，慈濟志工會鼓勵大家發表感想，也提供一些轉念小妙方。

慈濟志工 施燕雪：「這是很悲傷，煩惱的臉嘛，只要有法的話，就可以馬上，轉煩惱為菩提。」

呼拉拉社區支援中心負責人 藤本貴士：「感謝慈濟長久以來一直參與，支持我們法人機構，對此我們由衷地表示感謝，非常的感謝。」

「一秒鐘、一輩子」的小吊飾，也象徵著慈濟人想傳遞的祝福。

