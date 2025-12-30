相聲大師合體宜蘭登台笑聲即將引爆演藝廳

宜蘭文化局邀請相聲大師等人在演藝廳演出。（宜蘭文化局提供）

記者張正量／宜蘭報導

擅長融合相聲與現代喜劇的「喜劇團」，明年一月十七日在宜蘭演藝廳推出話題作品《今夜無法說相聲之大師走了》，重量級相聲名家宋少卿、朱德剛首度合體登台，攜手多位跨界喜劇創作者，為宜蘭觀眾帶來耳目一新的爆笑演出。

本次演出陣容堅強，除宋少卿與朱德剛外，還邀集喜劇網紅蕭志瑋（八弟）、網路喜劇團體猴糗呂濟寬、自媒體創作者陳妙音、林品澄以及熱愛相聲的青年新秀劉毓謙同台演出。內容結合網路創作生態、民生新聞等當代社會議題，以傳統相聲、脫口秀、漫才及素描喜劇等多元形式呈現，笑料不斷。

劇情以喜劇團誤接宋少卿「大師過世」的消息為開端，臨時籌辦告別式，在禮儀公司抵達前狀況百出，笑哏連發，被譽為「神仙打架」的特別喜劇。該作為「今夜無法說相聲」三部曲之一，全系列巡演近百場，致力推動相聲本土化、在地化，拉近與年輕世代的距離。

演出地點為宜蘭演藝廳，購票請上OPENTIX兩廳院生活或洽喜劇團。本節目適合五歲以上觀眾，另提供青年席、家庭套票及教職、軍警消醫護人員優惠。