「相褒歌」保存者高羅珠辭世 文化部頒旌揚狀

記者黃朝琴／臺北報導

新北市口述傳統「相褒歌」保存者高羅珠去年12月8日辭世，享壽92歲。文化部文化資產局長陳濟民今（4）日天出席告別式，並頒贈文化部旌揚狀，表彰她終生對於無形文資的貢獻。

旌揚狀由高羅珠兒子高銘國代表受贈。陳濟民表示，高羅珠長年致力相褒歌的實踐與傳承，為臺灣珍貴的口述傳統文化資產留下重要典範；文資局未來會持續支持地方推動相褒歌的保存與傳承工作，讓此一文化精神得以世代流傳。

高羅珠生於1934年，自年少時即在石碇茶鄉生活中習得相褒歌曲調，熟稔其語言節奏與即興對唱特質；其演唱風格保有在地語彙特色，表現自然流暢，充分展現相褒歌結合日常生活、情感交流與語言智慧的文化內涵。

廣告 廣告

到了晚年，高羅珠仍持續參與、推廣相褒歌相關文化活動，透過示範、演唱與交流，協助相褒歌於社群中延續傳唱，同時也協助相關錄音與錄影紀錄，為後代保存許多珍貴歌謠；2023年經新北市政府公告認定為口述傳統「相褒歌」保存者。

文化部文頒贈旌揚狀，表彰高羅珠致力「相褒歌」保存傳承貢獻。（文化部提供）

文化部文頒贈旌揚狀，表彰高羅珠致力「相褒歌」保存傳承貢獻。（文化部提供）