相親不怕犯尷尬癌！「中市月老」這招出手配對率秒升84％

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〔記者蘇孟娟／台中報導〕相親不再怕犯尷尬癌！台中市民政局協助有情男女脫單，從2021年起創意打破以往相親單一面對面模式，設計主題式單身聯誼活動，讓相親融合電影、旅行、音樂、桌遊等活動，讓男女自然交流，打破「尷聊」隔閡，有效提升聯誼配對率，民政局長吳世瑋表示，活動配對率從2021年的39%，躍升至去年84%，更有9對佳偶步上紅毯，助攻市民牽起幸福緣分，邁向脫單之路。

吳世瑋指出，主題式單身聯誼自2021年開辦以來，活動場次由最初6場擴大至25場，累計吸引4761人次參加，已成功促成1461對佳偶配對，平均配對率更由2021年的39%大幅躍升至2025年的84%，其中更有9對佳偶主動回報締結連理，展現活動不僅成功創造交流機會，也進一步成就幸福良緣。

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吳世瑋說，為鼓勵更多單身族群勇敢跨出交友第一步，市府從去年起更將活動報名費用減半，降低參與門檻與經濟負擔，提升市民參與意願；同時也推出「女性揪伴禮」方案，鼓勵較為內向或首次參與的女性朋友攜伴報名，透過好友同行降低陌生感與參與壓力，讓更多單身市民願意參與。

民政局指出，因活動受好評，今年持續攜手各戶政事務所推出25場主題式單身聯誼活動，並規劃「甜蜜手作系」、「心動遊戲局」、「浪漫旅拍派」、「質感文青場」及「陽光運動派」五大主題，目前第一階段13場次已全數額滿；第二階段12場次將於4月15日上午8時開放報名，每人酌收報名費500元，各場次額滿為止。

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