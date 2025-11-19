相親女爭搶1男「比例達1：43」！一線城市女性「不婚原因」曝

圖／TVBS

少子化問題正在席捲全球，不婚不生已成為年輕世代的趨勢。在中國大陸，結婚率創下新低，主要原因是男女對結婚意願低落，或是找不到合適對象。根據調查，在大陸相親市場上，女性數量遠超過男性，如成都地區男女比例達1：43，顯示出嚴重的「供過於求」現象。專家分析指出，大城市女性經濟獨立，結婚意願較低；而二線城市或鄉村地區，男性則因經濟負擔重而卻步，形成婚戀市場的結構性矛盾。

北京和上海等一線城市的女性大多擁有自己的事業，經濟獨立，結婚意願相對較低。有北京民眾表示，人們對婚姻有一定恐懼，擔心婚姻會改變現有的生活狀態，不一定能讓生活變得更好，所以索性不結婚。另一位北京民眾則表示，現在想結婚主要是因為父母年紀大了希望自己成家，但結婚後壓力會變大，而談戀愛則沒什麼壓力。兩性親子專家吳娟瑜指出，想要結婚的女生是有的，中國女性比較傾向「向上婚」，希望找到條件比自己更好的對象，但這樣的男性相對較少，導致婚配市場上雙方都迷路了。她也提到，男性對結婚的壓力感受比女生還高。

從人口結構來看，大陸男性人數多於女性，但2024年度部分城市相親市場的男女比例卻呈現女多男少的現象。成都為1：43，杭州為1：40，南昌為1：36，廈門為1：33，上海為1：30。這意味著想找婚戀對象的女性，至少有30人在爭搶1名相親男性。中經院第一研究所助研究員王國臣表示，女性長期不嫁會面臨異樣眼光，尤其在鄉下地區。由於一胎化政策，中國保留了許多男性，但現在卻出現女性急於結婚卻找不到對象的吊詭現象。

根據2024年「青年婚戀觀念及趨勢調查報告」，男性結婚意願其實比女性強烈，有66%的男性認為婚姻是必要選擇，而68%的女性不想結婚。王國臣進一步解釋，中國特有的「彩禮」文化對男性造成很大經濟負擔，彩禮金額動輒幾百萬，讓許多男性不是不想結婚，而是沒有能力結婚。

目前大陸單身人口已突破2億4000萬人，進入「超單身社會」。25至30歲世代有7752萬人，其中4860萬人尚未結婚，意味著三個人中就有兩個是單身。這股拒婚潮也發生在台灣，同樣面臨少子化和婚齡延後的困境。

吳娟瑜認為，對現在很多女性來說，有沒有結婚已不是最重要的，更重要的是能否把自己的日子過好，把身體顧好，對得起自己的一生。在世代觀念翻轉的今天，婚姻不再是人生必要選擇，加上經濟成長低迷，民眾經濟能力有限，恐怕更難提高結婚誘因。

