相親富二代暈船！她聽2句話秒清醒 網看背景全搖頭

農曆年前找到結婚對象，是許多單身族群的目標，有網友分享，朋友與一名傳產富二代相親，起初因對方看起來謙虛有禮而一度暈船，未料在相親過程中，男方卻突然提到「婚後女生把家裡顧好就好」、「我媽會教你怎麼當好媳婦」，讓原PO的朋友瞬間清醒，貼文引發網友討論，不少人搖頭直言，嫁給傳產二代超辛苦，直呼「這不是找老婆，是在找長照吧？」

一名網友昨在社群平台Threads分享，朋友最近和一名傳產富二代相親，對方家裡有工廠，開的車不張揚，談吐也相當客氣，讓朋友一開始有點小暈船，沒想到聊到工作時，男方卻很自然地表示「以後結婚，女生把家裡顧好就好」，之後甚至還補了一句「公司很忙，我媽會教妳怎麼當個好媳婦。」

網友表示，富二代整段話語氣並無惡意，而是發自內心覺得這樣的分工非常合理，而朋友聽到這2句話瞬間清醒，原來所謂的富二代，不是帶妳進更大的世界，而是把妳安排進他們家早就寫好的位置，瞬間彷彿聽到了粉紅泡泡破掉的聲音。

貼文吸引26萬人瀏覽，上千人討論，「這不是找老婆，這是找長照」、「當傳產二代老婆，八成都沒好下場，婆婆很靠北、公公很摳、很傳統」、「免費24小時女傭+能生孩子=好媳婦」、「之前在傳產上班過，看到老闆娘也要下去產線幫忙，真的很辛苦，以享福心態嫁入傳產會很痛苦」。

