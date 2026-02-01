相親男約吃高檔餐廳「去廁所後消失」她慘付3.6萬 律師：不當得利

（示意圖非當事人／Unsplash）

現代人生活忙碌，有些人會選擇相親認識對象。大陸一名蘇姓女子透過婚姻介紹認識了王姓男子，兩人初次約會去吃了高檔餐廳，一頓飯要價人民幣8000多元（約新台幣3.6萬元），但用餐結束前王男去上廁所就失聯，最終蘇女自己支付這筆費用。蘇女諮詢律師婚介所是否有責任分擔餐費，律師才指出王男的行為已構成不當得利。

根據陸媒《大河報》報導，蘇女透過婚姻介紹所認識一名王姓男子，雙方首次相約是去一間高檔餐廳用餐，當日餐費要價人民幣8000多元（約新台幣3.6萬元）。在兩人用餐快結束時，王男突然以「去洗手間」為由離開位置，就沒有返回，蘇女多次聯繫未果，對方宛如人間蒸發，她最終只好自行支付餐費。

廣告 廣告

由於蘇女無法取得王男回應，她著急向律師詢問婚姻介紹所是否有責任分擔餐費。北京市「京都律師事務所」林斐然律師指出，一般情況下，婚介機構僅負有核實會員身分與促成見面的義務，並不承擔私人消費的法律或約定責任。除非婚介所與王男串通，存在誘導高消費、分成等欺詐行為，或未盡到身分審核義務，則可能依法退還報酬並賠償損失。

林律師進一步說明，王男逃單的行為在民事上可能構成「不當得利」，須返還蘇女為其支付的相應費用。若王男是慣犯，多次以相親名義惡意逃單，甚至與餐廳或婚介所串通宰客，則可能涉嫌詐欺罪。蘇女若要提告，可保存餐飲發票、點餐清單、支付憑證、聊天紀錄，以及餐廳監控或服務人員的證詞，向王男戶籍地或經常居住地法院提起訴訟，要求返還餐費。

湖北「賦兮律師事務所」肖應歡律師則補充，婚介所並無支付餐費義務，其服務性質屬居間合同，核心在於提供相親機會；就餐費用屬蘇女與王男的個人消費，應由雙方共同承擔，與婚介所無關。肖律師指出，王男以「去洗手間」為由離席，主觀上有逃費意圖，客觀上則以虛構事實導致蘇女錯誤認知，迫使其支付餐費，此行為可能構成詐欺罪，情節嚴重者甚至觸犯刑法。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

婆婆嫌年菜難吃還逼做家事「碎念半小時」 人妻氣炸：娶媳婦就全家沒用的家庭

嘉南羊乳發聲喊告悄刪文！小編凌晨現身滅火 網揪破綻：老人硬裝年輕人

商場停車費怎麼省？男星實測1招「150秒變0元」 網讚：台灣人的小默契