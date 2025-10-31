相親返主流2／女會賺錢更愛「投資型戀愛」 40歲男用交友軟體恐被當玩咖

戀愛顧問指出，越是經濟獨立的女性，越重視談戀愛的成本效益。（pexels提供）

越來越多想要尋找結婚對象的日本年輕人，不再依靠交友軟體，而是選擇成為婚姻介紹所的會員，透過明確條件和需求，更有效率找到人生伴侶。戀愛顧問山本早織對40多歲的男性給出建議，「如果真心想與33歲以下的女性結婚，那麼唯一途徑不是戀愛，而是『婚姻介紹所』。」

根據日本媒體《週刊SPA!》刊載戀愛顧問山本早織的文章，日本越來越多想要結婚的年輕人，找上婚姻介紹所，2024年大型婚姻介紹所IBJ的20多歲會員數，大幅成長15%。

女性越獨立 越重視戀愛「成本效益」

山本早織指出，婚姻介紹所不只吸引以結婚為目標的年輕人，還有經濟獨立的女性，經濟上越是獨立的女性，就越容易覺得「談戀愛太費事＝成本效益太低」，因此傾向於選擇所謂「投資回收型」的婚活方式。

另外，她也對想找年輕女性結婚的40多歲男性給出建議，「如果你真心想與33歲以下的女性結婚，那麼唯一途徑不是戀愛，而是『婚姻介紹所』。」

靠婚介所娶回美嬌娘 不用玩戀愛心理遊戲

山本早織分析，一個40多歲的男性，在交友軟體上追求20多歲的女性時，往往會被誤會只是「想談戀愛」，而不是「想結婚」。但如果是在婚姻介紹所，對方女性一開始就能接受年齡差距，並明確以「結婚為前提」來進行交流，雙方都不需要多餘的試探，也沒有戀愛遊戲或心理負擔。

山本早織總結目前日本社會現狀，如果想找的不是短暫的戀愛對象，而是真正能共度人生的伴侶，「越年輕的人，越傾向於選擇婚姻介紹所」。

