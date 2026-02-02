相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

蘇女士與王先生近日通過婚介機構安排初次見面，兩人在某高檔餐廳點選了海參、進口紅酒等高價菜品，消費總額達8000元（人民幣，下同）。用餐結束後，王先生以「去衛生間」為由離場後即「消失」，還拉黑了蘇女士，蘇女士多次聯繫未果後，無奈自行支付全部餐費。話題衝上熱搜，不少網友在知道蘇女士因無法追償男方，轉而要求婚介機構分擔部分費用遭拒後炸鍋，批兩人第一次見面就點8000的餐卻要婚介買單太奇葩。

綜合北京時間、九派新聞報導，蘇女士近日向媒體反映，她通過婚介公司介紹，認識了一個叫王先生的男子，兩個人頭一次相親見面，到了一家高檔海鮮餐廳吃飯，他們點了8000元的菜品，本以為相親會很愉快，沒想到飯後，王先生看到服務人員送來8000元的帳單後，對她說要去「上廁所」後就失聯，把她一個人留在了餐廳裡。

蘇女士認為，王先生擺明了藉尿遁要她獨自付8000元的餐費；但是，婚介告訴她，王先生是事業有成的高管，她不理解如果真是高管，怎麼會付不出錢而跑路？懷疑婚介給了她不實的信息。她多次聯繫王先生，對方不僅關機，後來還拉黑了她，她只好自掏腰包付清8000元餐費，但事後愈想愈氣，這一頓飯讓她虧大了，個把月的工資，都給搭進去了。

既然找不到男方，她就找到了相親中介，認為相親中介至少要為她承擔一些費用。婚介公司則拒絕了她的請求，稱只是促成他們見面，至於成與不成、吃什麼都是當事人個人社交的事情。蘇女士決定自己維權，並通過媒體將這件事報導出來，讓網友評評理。

不過蘇女士的委屈看在一些網友眼裡並不值得同情，尤其她事後要求婚介幫她付8000元餐費更是奇葩，紛紛留言評論：「笑死我了。跟人相親，第一次約會，上來就庫庫點8000多的菜，還怪人藉機跑路？」，「第一次見面就點8000的餐？都不是好人」，「這是飯托沒得逞被當事人反套路了？」，「主要是誰點的餐呢？不怕撐壞嗎？」，「如果真心想的只是相個親，就不應該吃這麼貴的，當時就應該制止」，「沒看上還是養不起？」。

另有網友爆料稱，當時是王先生先主動接過菜單點了刺身拼盤、進口紅酒、佛跳牆等高價菜品，稱初次見面要有排場。蘇女士雖覺得消費過高，但不想掃了對方興致就未出言阻止。用餐接近尾聲時，服務員遞上8000元帳單，王先生看了一眼帳單就說要去趟洗手間，回來後買單，結果一去不回，而王先生其實只是普通上班族，不是企業家。但無法證實此內容真假。

北京市京都律師事務所律師林斐然表示，一般情況下，婚介與蘇女士構成中介合同關係，核心義務是核實會員身 分信息、促成見面，無承擔私人消費的法定或約定義務。但如果婚介是和這個先生串通欺詐，存在酒托、飯托，誘導高消費分成的行為，或本身存在未盡身份審核義務，可能按「民法典」要退還報酬並賠償損失。而王先生的行為可能構成不當得利，需返還蘇女士墊付的相應份額。

