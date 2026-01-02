相親「傳產富二代」暈了！ 男方突冒2句話 妹子瞬間夢醒





俗話說「男怕入錯行、女怕嫁錯郎」，不少女性期望能嫁入豪門當貴婦，擠身上流世界。不過，豪門媳婦未必好當！一名女網友在網路上分享閨蜜與「傳產富二代」相親的經驗，一開始相當滿意，未料男方突冒2句話，讓她瞬間聽到粉紅泡泡破掉的聲音。

女網友在Threads上分享閨蜜相親富二代經驗，她寫道：「我朋友最近去相親，對方是傳產富二代。家裡有工廠、有員工，開的車不張揚，講話也滿客氣的那種。」她表示閨蜜一開始真的有點暈，結果卻被2句話驚醒。

她寫道：「聊天聊到工作，男生很自然地說：『以後結婚，女生顧好家裡就好。』、『公司很忙，我媽會教妳怎麼當好媳婦。』」女網友表示語氣沒有惡意，是真的覺得這樣很合理。「我朋友那一刻突然清醒。原來所謂的富二代，不是帶妳進更大的世界，而是把妳安排進他們家早就寫好的位置。」她形容閨蜜當下宛如粉紅泡泡破掉的聲音，「真的滿安靜的。但一碎就回不去了。」

許多網友看了以後紛紛感慨「門當戶對其實會比較好一點！」、「富二代會走到相親，就是因為別家富二代嫌棄，別以為相親市場能撿到好婚姻，代價從一開始就標好價格」、「夢想很豐滿，現實很骨感」、「免費24小時女傭＋能生孩子＝好媳婦」、「台灣傳產老闆家庭，99%都是這樣的文化」，不過也有人不以為然「我覺得這個不能怪富二代耶，難不成娶老婆回家，要當媽祖一樣恭敬嗎」。

還有人認為嫁入豪門未必是好事「這不是找老婆，這是找長照」、「女生沒有事業就等於沒有舞台，富二代跟白手起家不一樣，什麼都要聽父母的，嫁進去應該會有點辛苦」、「我以前在一百多個員工傳產公司當打工仔的時候老闆娘都在包裝線當作業員，以享福的心態嫁入傳產會很痛苦」、「傳統豪門不缺一起看世界的『伴侶』，只缺維持家族運作的『高階零件』，若妳沒有對等的資本上桌，這段婚姻就不是跨越階級，只是簽了一份終身責任制的高級勞務合約」、「看起來如果嫁進去會變成高級傭人」。

（封面示意圖／翻攝photoAC）

