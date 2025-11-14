相識隔天閃婚！1個月後老婆「這原因」跑了 男向婚友討百萬聘金

大陸中心／程正邦報導

劉先生與母親向媒體投訴，懷疑遭張女和婚友公司詐騙百萬聘金。（圖／翻攝自1818黃金眼）

在「閃婚」風氣盛行下，潛藏的婚姻陷阱也隨之浮現。浙江金華東陽的劉先生近日透過媒體投訴，他經由當地的婚戀服務平台介紹，遠赴貴州與一名張姓女子見面，兩人隨即在相識隔日就火速登記結婚。然而，這段耗費逾42萬人民幣（約新台幣185萬元）的婚姻，卻在短短一個月後戲劇性終結。妻子以回老家為由一去不返，讓劉先生懷疑自己可能遭遇了婚姻詐騙，氣得向媒體投訴。

張女接受媒體電話訪問，反控老公不愛衛生，有傳染病。（圖／翻攝自1818黃金眼）

隔日閃婚砸百萬 妻子稱考駕照後人間蒸發

根據《極目新聞》報導，劉先生指出，他在今年5月透過東陽市的「囍橙婚戀」平台安排，與母親搭機前往貴州參加聯誼活動。令人震驚的是，劉先生與張姓女子見面後不久，便在隔天火速辦理了結婚登記手續。

劉先生提供的消費清單顯示，從認識到結婚、加上婚後生活等，總計花費超過42萬1550元人民幣。這筆費用囊括了介紹服務費、高額聘金、交通住宿，以及為女方代墊的生活與醫療支出。其中，雙方簽訂的《婚戀保障服務合同》約定聘金總額為10萬8000元人民幣，由男方分期支付。

然而，新婚的甜蜜卻極為短暫。僅僅過了一個月，張女士在7月以「回老家考駕照」為由離開婆家後，就再也沒有返家，並切斷與劉先生及其母親的聯繫。劉先生與其母多方聯繫未果，懷疑女方是早有預謀，強調雙方在妻子離家前並無任何爭執或衝突，離家氛圍和諧，妻子的突然消失令人費解。

劉先生與母親對媳婦說要回老家考駕照，卻一去不回人間蒸發十分不解。（圖／翻攝自1818黃金眼）

婚姻破碎羅生門：健康、工作與家庭壓力互揭

針對劉先生的指控，事件相關方均提出了不同的說法，使案情陷入「羅生門」。

劉先生的母親懷疑，張女士可能是藉「治療」為名拖延時間，目的是取回剩餘的聘金餘額。這項懷疑源於一份《情況告知確認及補充協議》，該協議顯示，雙方在5月8日見面後即簽署同意書，確認了彼此的健康狀況，並約定在女方治療期間內分批支付聘金，其中8萬8000元人民幣的聘金餘額由婚友公司代為保管。此外，劉先生透過友人側面打探，也發現張女士可能另有交往對象，對其誠信提出質疑。

兩人結婚前有做健康檢查，協議書載明雙方必須接受治療，醫藥費由男方負擔。（圖／翻攝自1818黃金眼）

然而，張女士在接受媒體電話採訪時，則將婚變責任歸咎於婚後生活與預期不符。她聲稱，雙方雖有病情共識，但劉家未履行支付其醫療費的承諾。她更指出，婚後丈夫曾隱瞞辭職事實，經濟來源依賴婆婆，加上劉家急於催促生子，卻忽略她的健康狀況與心理壓力，讓她難以承受。她也主張，雙方因生活作息與家庭責任分配產生歧見，她想重返職場卻遭丈夫反對。

劉先生則反駁稱，張女士婚後不願主動工作或協助家務，且生活作息日夜顛倒，對家庭缺乏投入。他也坦言，這段婚姻主要是由母親推動，自己則是希望儘早成家。

婚友公司強調婚姻自由，所有安排均是兩人自願，目前仍保留剩餘聘金。（圖／翻攝自1818黃金眼）

婚友公司居中協調：男方要求退款或將訴諸法律

目前雙方已無直接聯繫，僅透過「囍橙婚戀」公司進行溝通。婚友公司指出，該事件可能涉及更深層因素，並強調婚姻自由、所有安排均基於雙方自願，公司仍保管著尚未交付的聘金餘額。

不過劉先生已向婚友公司提出要求，希望退回已支付的服務費與先前代墊予女方的支出。他表示，如果最終婚姻無法繼續，他將考慮透過法律途徑解決糾紛，並追回所有聘金。

