相識16年挑戰拍吻戲 王玉雯曝張新成傻眼反應

張新成與王玉雯合作《捨不得星星》。（圖／中天娛樂台提供）

張新成攜手王玉雯合作《捨不得星星》，飾演一對「友達以上戀人未滿」的青梅竹馬，是一段歷經13年的友情，最終走向愛情的故事。劇中兩人之間曖昧的互動引發觀眾討論，其實他們在現實生活中更是相識16年才首度合作，戲裡戲外都是青梅竹馬不僅默契十足，相處的氛圍也非常好，因此收穫不少CP粉。

張新成、王玉雯彼此私下相當熟悉，但在拍攝《捨不得星星》初期，坦言還是需要時間來破冰，張新成更說：「因為我們還沒演過戲，我們倆演戲的時候，還是跟生活中挺像的，這部戲基本上我們就是本色出演。」王玉雯也補充：「我們在演的時候，夾雜很多劇本外的東西，因為有時候導演不會喊停，讓我們繼續即興發揮。」

廣告 廣告

雖然張新成表示兩人在拍攝吻戲、煽情戲時，不會因為彼此是熟人而尷尬，但王玉雯卻不這麼想，「有一場電影院看電影的情節，他（張新成）睡著了我過去偷親他一下，我看劇本理解的是親嘴，因為兩人當時已經在一起了。」結果張新成卻以為那場戲只要拍親臉，「然後我親過去後，他就『啊』？我也跟著『啊』？兩個人都懵了。」，張新成也解釋因為兩人的好默契，基本上拍戲前都不會先討論跟走戲，這樣意外的插曲讓兩人事後都啼笑皆非。

張新成認為與王玉雯拍親密戲不會尷尬。（圖／中天娛樂台提供）

張新成和王玉雯不僅彼此熟識，就連雙方的父母也都認識，王玉雯更透露過去媽媽曾說「你要是能跟新成演一對就好」，此次終於成真，雙方父母得知後都相當高興，更跑來成都陪他們拍戲，張新成更自曝為此有點困擾，「他們在（劇組）的時候老管我們收工後的生活。」王玉雯更表示：「父母在的時候會嚴格控制我們的就寢時間，最終新成自掏腰包，讓兩家父母一起去旅遊。」

張新成與王玉雯相識16年，感情非常好。（圖／中天娛樂台提供）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停

《愛情怎麼翻譯》金宣虎涉逃稅！ 經紀公司發聲道歉了：已補稅

大S雕像手腕線圈藏愛！摯愛離世一週年 具俊曄獨自刺下「第四條線圈」