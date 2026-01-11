相識20年爆出火花！ 戴佩妮認吳克群是「心中第一」

戴佩妮與吳克群推出單曲〈念念〉。（六度空間提供）

並肩走過華語樂壇20年，吳克群與戴佩妮終於首次合作，11日推出單曲〈念念〉。由吳克群負責作曲，戴佩妮製作，他以旋律坦誠，她以製作回應；兩人合作無間。戴佩妮提到：「我已經很久沒有製作完全非自己詞曲的作品，但因為是克群，加上他本來就是非常成熟的音樂人，所以特別期待會碰出什麼火花，因此毅然決然接下挑戰。這算是我們在音樂上的『正式』第一次合作！」

談到友情，她笑說：「直到前幾天聊天時克群才突然發現自己比我小一歲。他一直像把我當妹妹照顧。雖然每次見面都像冤家互嗆，但他個性很好，遇到不公平的事會立刻替朋友打抱不平，反差其實挺可愛的！」她更罕見認真地說：「如果有一天我在圈內需要幫忙，第一個會找的男性友人一定會是克群，可見他在我心中的份量。」

廣告 廣告

除了製作之外，戴佩妮也親自演出〈念念〉MV，她透露：「當初有3、4個腳本可選，最後挑了現版。主要是想過過戲癮（笑）。雖然不像克群近期的AI作品那麼炫，但故事本身有一些省思的情節翻轉，我覺得很有意思。」兩人的好交情，也在MV拍攝現場的歡笑互嗆、相愛相殺中體現得淋漓盡致。她也笑稱這支MV距今已拍攝超過一年，「現在再看成片，還是會忍不住想，如果能再演一次應該會更好。」

吳克群表示：「佩妮無疑是我見過最全能的創作人之一，更是一位願意為朋友兩肋插刀的俠女。這場跨越20年的合作，是我音樂生涯中極為珍貴的快樂體驗。葛大為填寫的歌詞，為世間所有對消逝事物的留念，譜寫了最深刻的註解，而佩妮的製作則完整了這首歌。」吳克群直言，「朋友總是來來去去，而知己是一輩子都會念念不忘的存在，我格外珍惜與Penny之間的這份友誼。」

他笑說，自己最欣賞佩妮的，是她在音樂創作上的執著與認真——對旋律、氣口、情緒的呈現都力求完美、從不敷衍。也因為如此，兩人在創作上自然形成了極高的默契；她在製作中的『碎碎念』，其實就是另一種形式的念念不忘，最終都會化作音符，回響在作品之中。

更多中時新聞網報導

兒少發展帳戶擴大對象 10萬生育補助可望加碼

出國玩太累 妙齡女唇皰疹爆發

羅時豐《除夕夜》飆嗓 被虧馬年叫牛唱歌