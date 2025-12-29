相距僅0.8浬！海巡7度驅離中國海警 對峙照曝光

海巡署監控中國海警畫面。（圖／翻攝自管碧玲臉書）





中國人民解放軍啟動「正義使命-2025」聯合軍演，中國海警船同步於台灣周邊海域活動。海巡署於29日偵獲4艘中國海警船靠近我國北部及東部海域，隨即調度大型艦艇進行預置應處。

海委會主委管碧玲表示，中國以軍演進行恫嚇施壓，海巡署已全面戒備並成立應變中心，協同國防部監控海上情勢，嚴陣以待捍衛國家主權。

桃園艦傍晚監控海警船 雙方距離僅0.8浬情勢緊繃

管碧玲於29日晚間進一步公布海巡署1000噸級「桃園艦」監控中國海警1306號船的畫面。資料顯示，當日傍晚約6時，桃園艦已針對該艘中國海警船進行第7次廣播驅離，雙方海上的最近距離僅0.8浬（約1481公尺）。

管碧玲指出，海巡人員在海上長時間對峙，不眠不休應對以守護國家安全，相關監控作為仍持續進行。

演訓衝擊航道安全與漁民權益 海巡啟動全程監控機制

共軍此次軍演預計於台灣周邊5處海、空域進行實彈射擊。海巡署對此強調，中國的軍事演訓行為已對國際秩序與現狀造成衝擊，且嚴重影響我國船舶航行安全及漁民作業權益。

為此，海巡署已啟動全程監控與即時應變機制，確保海上航道的安全與順暢。

漁會提醒漁民避開演訓區域 漁業電台每小時播報資訊

針對軍演威脅，高雄區漁會總幹事楊孟凡公開提醒漁民，務必避開公告之演訓海域，並視情況提前返港或移往安全海域作業。

漁業電台目前已規劃每小時播報最新安全資訊，若漁民在海上遇到緊急狀況，應立即通報漁會或海巡署尋求協助，以確保生命財產安全。

