相逢在庭前 張李德和嘉美館特展

嘉義市立美術館二０二五年主題展「相逢在庭前」七日起至明年三月一日於本館一至三樓空間展出。十五日舉行開幕式，市長黃敏惠與超過二十位張李德和家屬、八位參展藝術家及多位來賓透過對話，探索張李德和留下的畫跡。

黃敏惠說，嘉義之所以有「畫都」美名，張李德和是重要推手。她是早年主峰醫院醫師張景燦的夫人，平日不僅陪伴醫治民眾，更以書、詩、畫三絕聞名，是極具才華與人格風範的藝術家。張李德和長期支持文人與畫家，成為林玉山等藝文界重要人士的精神與資源後盾，帶動詩社、畫會群聚，讓嘉義在台展、府展屢創佳績。

黃敏惠指出，此次美術館策劃展覽，除重新呈現張李德和入選台展的代表作「庭賢所見」，更邀集八位當代女性藝術家跨時空對話，讓畫都精神再度綻放。感謝張氏家族遠從海內外返鄉參與，一同見證嘉義畫都文化的延續與發光。

美術館代理館長林金龍提到，透過張李德和延續嘉義的「畫都」精神，連結當年嘉義藝文發展蓬勃的年代。

文化局長謝育哲表示，這次展出的「庭賢所見」入選第七回台灣美術展覽會，當年一共有八位嘉義藝術家入選，可以說是嘉義「畫都」的起點。張李德和的「琳瑯山閣」成為當時文人雅士聚集的重要據點，宛如西方的沙龍一般，在當時相當具前瞻性。