相遇在第六對 感謝海的那一端無私付出

75歲的曾貴賢，從香港來到台灣，用5年的等待，走一趟感恩之旅，只為親口對素未謀面的恩人說聲謝謝。在相見歡現場，捐贈者許超群折了千隻紙鶴，日日為受贈者林峻毅祈福。這場生命的重逢，見證了最動人的奇蹟。

千紙鶴、千顆心意。

捐贈者 許超群：「確定可以捐，我就開始摺，(喔 確定可以捐 你就開始摺)，我前後摺了1個多月，(這裡面有1千隻) 希望你能活，有，有1千隻，好。」

「讓我們來歡迎，來自苗栗的林峻毅先生。」

廣告 廣告

捐贈者 許超群 與 受贈者 林峻毅：「世界上另一個我，您很會吃嗎，現在，(會吃 也愛運動)，跟我一樣，要維持啊，不然會胖死，(好的 我會的 我會加油 你也是)，再擁抱一下。」

受贈者 林峻毅：「他讓我重生，我也感受到他的愛，對，我真的很感謝他。」

主持人 陳竹琪：「聽說移植之後，比較內向的個性，有變得比較陽光開朗是嗎。」

受贈者 林峻毅：「有，就是變了，整個人就是非常地正向，(很棒 很棒)。」

不只是幹細胞，更將生命裡陽光，分給了他。

受贈者 林峻毅 與 捐贈者 許超群：「(像自己的親兄弟) 真的，感覺我就覺得很親切(就神韻)，就很親切 (我也覺得你很親切)，(太好了 你幫我戴)，好，可以，真的，(怎麼這樣啦) ，真的，戴哪一隻手，我不知道要戴哪一隻手，這樣好像求婚耶 (左手)，左手直接進去，謝謝，我拿盒子就可以了。」

左手圈住的緣分，原來是生命中早已安排的相遇。

罹患血液疾病，75歲的他，受捐5年，1千800多個日夜。只為對素未謀面的恩人，說一聲謝謝。

受贈者 曾貴賢：「那個東西很狡猾的，但是我在香港養和醫院，他說，5年半前，他說沒得救了，沒有骨髓了，我只有保你(活)18個月到30個月。」

受贈者的兒子 曾廣正：「這18個月要怎麼辦，直到姊姊，很努力地繼續找。」

絕望中，在台灣慈濟骨髓幹細胞中心，撈起了希望的浮木。

受贈者 曾貴賢：「上人是偉大的人，他的大愛啊，慈濟(骨髓幹細胞中心)有98%符合 ，這個是，謝謝慈濟，你救了我的命，我希望將來，慈濟也救了很多很多人的命。」

雖沒能相遇，但75歲，為感恩，從香港跋涉來台，就是最動人的奇蹟。

更多 大愛新聞 報導：

溫度溜滑梯 周日晚北部低溫探18℃

愛要說出口！沈峻逵的悄悄話

