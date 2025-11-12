相遇晚秋（組詩）／袁帥

袁帥

1.回 旋

有的人像秒針

急急慌慌，跑馬觀花，歷經生命的一周

有的人，像分針

以60倍的時間去走生命的單程

觀花之樂盡在不言中

而我，確實像顆時針，總喜歡慢條斯理

去觸摸鐘面大世界之謎

思量世界的刻度和刻度裏蘊含的脈絡

觸摸世界的奇偶、量的增長和質的飛躍

觸摸人生的站點和界限

在每一個站點不忘回頭望一望

我學會了前進、轉彎和孤獨

以及波瀾不驚地

抵達人生最高峰“12”

我一直很愉悅

2.雞 啊！

一出生，就盯著一團石子辨認米粒

成長的過程，就是不斷壯大肚子

蹲在老巢哼著小曲。從不練習飛翔

一對翅膀，止於佩飾和禦寒的馬甲

而日漸抓握一片天空的小鳥

南來北往，想飛向哪里就飛向哪里

在折疊的歲月裏刻寫傳奇

當以奔流的美姿驚傻大地的瞬間

雞頸成了試金石

3.身世之喻

我常常，在草木之香的浪潮裏

遊弋，眨眼，裂嘴

陽光怎樣笑，我就怎樣笑

把表情的細節留在一條休閒的路上

心，輕而易舉飛上了枝頭

盛開出我曾經的年齡

我的笑紋，脈絡清晰

孫子，似乎看透了我的身世

4.相遇晚秋

填不滿耳坑的雨聲

在牆的外壁上刻寫不止

總有一聲聲歎息，從窗口出走

在冷風中迴旋

誰甘心昨夜夢裏設計好的喜事

被雨滴踐踏呢

兼有冷風的波紋一層層塗抹

心底湧起陽光突圍

5.磁 場

人啊，無不

是一顆顆鐵釘

被世界上大大小小的磁場吸走

可以更改的是

再從這個磁場轉那個磁場

聚聚散散

直到被時間慢慢地銹蝕

喪失了鐵性

才吸不走

6.寒 潮

扒光了樹梢的毛髮

再順著樹幹流竄到大街小巷

它不甘自己是野生的

與牆根下的流言蜚語混在一起

一陣比一陣緊促

合力扒光了我頭頂的一圈圈光環

我沒有蜷縮成一片落葉

而是再生一朵雪花