相隔兩年再見台粉 10CM 攜新專輯《5.0》3/20 台北開唱

韓劇 OST 天王「10CM」（權正烈）遵守與台灣歌迷的約定，確定於 3 月 20 日四度來台，登上 Zepp New Taipei舉辦專場演唱會。相隔兩年再度來台的他，將帶著出道 25 年 累積的無數動人情歌，透過全新巡演 《2026 10CM Asia Tour<To 10CM: Chapter 1> in Taipei》，把一首首溫柔旋律化為音樂情書，向台灣歌迷深情告白。

本次演出中，10CM 將以招牌的細膩嗓音重現多首經典韓劇原聲帶名曲，包括《鬼怪》《愛的迫降》《我們的藍調時光》《淚之女王》《背著善宰跑》等人氣作品，再度喚起劇迷回憶。同時，他也將攜睽違8年推出的全新專輯《5.0》來台首唱，期盼在重溫經典的同時，帶領歌迷一同感受新作品所展現的全新音樂色彩與生命力。

素有「韓劇 OST 音源強者」之稱的 10CM，演唱過《鬼怪》〈My Eyes〉《德魯納酒店》〈Lean On Me〉《愛的迫降》〈But It’s Destiny〉《那年，我們的夏天》〈Our Beloved Summer〉及《我們的藍調時光》〈For Love〉等多首長年霸榜的原聲帶名曲，近年更因演唱《淚之女王》〈Tell Me It’s Not a Dream〉《背著善宰跑》〈Spring Snow〉《未知的首爾》〈Sunset〉再度掀起話題。出道至今，他也曾與潤娥、泫雅、龍俊亨及 EXO-SC合作，展現能自在遊走於流行與抒情之間的創作實力。

多次來台演出的 10CM，對台灣始終抱持一份特別的親近感。他笑說台灣歌迷不僅反應熱情，甚至還成了他的「中文老師」，兩年前在台北演出時學會的「不敢相信」「水啦」「要確欸」至今仍記憶猶新。此次再度來台，他除了期待在舞台上與歌迷熱情互動，也不忘點名最愛的小籠包與雞排，希望在音樂與美食中，再次留下難忘回憶。票價：1樓NT. $5,000/3,800、2樓2,800元等，2/6（五） 11:00 AM 於KKTIX開賣。

