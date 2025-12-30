相隔兩月再會！李在明1月4日國是訪問中國 盼解限韓令、修復戰略關係

記者蒲世芸／綜合報導

南韓總統李在明即將展開就任後相當關鍵的一次外交行程。青瓦臺30日宣布，李在明應中國國家主席習近平邀請，將於明年1月4日至7日舉行國是訪問。南韓總統府發言人姜由楨指出，李在明此行距離11月於慶州APEC峰會，雙方首次舉行韓中元首會談僅約兩個月，「顯示雙方有意加速修復並深化雙邊關係」。

李在明與習近平於慶州峰會上才剛見完面不久，於一月份又將再進行會晤。（圖／翻攝自青瓦臺）

北京會談聚焦關係修復

依行程規劃，李在明將於1月4日至6日停留北京，與習近平舉行正式元首會談並出席晚宴。姜由楨表示，雙方將就「全面恢復韓中戰略合作夥伴關係」進行深入討論，並聚焦供應鏈投資、數位經濟、跨國犯罪因應與環境議題等，盼能對兩國民生帶來具體成果。

外界預料，會談也將觸及朝鮮半島情勢與雙邊經濟合作深化方向。另外，預計李在明此行也將針對南韓推動核動力潛艦引進計畫，向中方說明其「防禦性質」，試圖消弭中國對南韓軍事政策的疑慮，避免升高區域緊張。

同時，南韓演藝圈與產業界高度關注的「限韓令」是否有機會藉此行鬆動，亦被視為訪中成果的重要指標之一。李在明日前曾形容首次與習近平會談「對全面恢復韓中關係、重新走向實用與共生之路具有重要意義」。

日本首相高市早苗因「台灣有事說」，與中國關係持續惡化。（圖／翻攝自X平台 @takaichi_sanae）

中日對抗升溫 東亞局勢緊繃成背景變數

李在明此行正值東亞局勢高度緊張之際。包括日本首相高市早苗11月在國會眾議院答詢時，稱「台灣有事」可能構成日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。引發中國強硬回應，並在日本週邊加強軍事行動，也讓中日關係下降至冰點；加上不久前圍繞台海、釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）的爭議也持續加深中國與日本的間隙。

中國外交部長王毅近日公開點名批評日本與台灣「台獨勢力」，強調日本「不僅未深刻反省侵華歷史，現任領導人更公然挑戰中國領土主權、二戰結論與戰後國際秩序」，並警告「必須高度警惕日本軍國主義死灰復燃」。

美中日台交錯 韓中互動成區域穩定關鍵之一

此外，中國也強烈反對美國日前宣布、總額逾110億美元（約新台幣3千4百億元）的對台軍售案。王毅直言，北京將「堅決反對並強力回擊」，並重申追求「完全統一」的立場。

在美中、台海與中日關係同時緊繃的情況下，李在明此行被視為南韓在大國競逐下，試圖維持外交平衡、爭取經濟與安全空間的重要一步。

