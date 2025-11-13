相隔一個月又來亂！鳳凰海警才解除 中國4船入侵金門水域

4艘中國海警船13日入侵金門水域，海巡署巡防艇近迫併航驅離。 圖：海巡署提供

[Newtalk新聞] 鳳凰颱風海警12日晚間解除，4艘中國海警船今（13）日上午7時許關閉自動識別系統（Automatic Identification System，AIS）入侵金門水域，海巡署迅速調派巡防艇近迫併航，透過中英文廣播要求離開，成功於11時驅離出限制水域。

海巡署指出，入侵船隻為中國海警「14603」、「14515」、「14609」及「14529」號，自烈嶼南方航入我國水域，以縱隊向東航行。海巡署出動4艘巡防艇採取併航監控，阻擋其深入，並堅定廣播要求轉向。中國海警船在監控下於11時航出金門限制水域。

此次侵擾距前次已逾一個月。海巡署分析，中國可能採間歇性、改變頻率模式，測試我方全時段監偵能力。海巡署強調，無論日夜或惡劣海象，均維持高強度監控與快速反應，嚴密掌握中國海警動態，秉持堅定執法立場捍衛主權，並適時澄清破除認知作戰。

