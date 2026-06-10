相隔1年射擊 海馬士首度部署作戰地境狀況多 官兵：速度是最大挑戰
相隔一年未進行實彈射擊的海馬士多管火箭系統，今天（6/10）前進大甲溪口南北兩岸，進行模擬敵情下的作戰地境部署，還要克服豪雨後的鬆軟地形，模擬實戰化的壓力測試。而今天陸軍10軍團58砲指部的海馬士系統，實彈射擊兩度因為空域管制而必須暫停，並發生訊號異常、4枚火箭彈不發火的情況，58砲指部參謀主任翁一銘上校指出，由於時隔一年才進行實彈射擊，因此第一波射擊是檢驗射擊，第二波是準備好射擊，第三波是TOT同時彈著，火箭彈不發火的情況將進行調查，並向美方反應。執行發射任務的射擊士王茗惠上士則表示，在基地內訓練與到實際作戰地境射擊，必須3分鐘內快速抵達陣地，速度是最大挑戰。
陸軍第十軍團今天首次在作戰地境公開出動6輛海馬士發射車，於大甲溪口南北岸，實施作戰地境的實彈驗證射擊，兩陣地分為三波射擊縮距彈，尤其是實施3輛發射車驗證「同時彈著（TOT）」科目，兩處發射陣地同步有6枚火箭彈轟鳴升空，場面相當震撼。
不過，今天的實彈射擊過程中，由於空域管制受到北部地區的連帶影響，因此整個操演有兩度因為空域管制時間調整而叫暫停，所幸後續都能恢復進行，讓整個實彈射擊流程能夠在12點之前結束，並未影響到後續的其他武器實彈射擊。
在實施三波射擊之後，有發現部分未能順利發射的火箭彈，58砲指部參謀主任翁一銘上校說明，今天射擊原定是要射擊36發，經過南北岸的統計之後，今天合計是射擊了32枚。
翁一銘指出，在北岸（媒體拍攝參觀點）的部分，的確是在第一車跟第三車，分別在第二波跟第三波，都有一發沒有射擊到。而在南岸的部分，也有兩發是不發火的情形。所以總共今天實彈射擊實際發射是32發，然後有4發火箭彈不發火的。實際遇到的問題，目前了解，大概都是電腦的鏈接的問題。
翁一銘也說明，海馬士系統它只要發現有故障，在故障程序一解除後，可以發射的時候，發射車人員就會依序程序進行發射。不過，實際在發射箱中的發射順序，並不是第一枚發射後就發射第二枚，而是考量到發射車的平衡與配重比，因此順序是跳動的。包括昨天的雷霆2000，也是依照電腦系統進行跳選發射的順序的。
至於今天的火箭彈為何有不發火的情況，原因目前還在調查中，但是以去年的狀況跟今年的狀況來講，都是有這樣的問題。翁一銘說，在去年的下半年，美方也來協助我們，就更新了整體的軟體。因此，這部分58砲指部將會再把這個報告跟美方來做討論。
陸軍10軍團58砲指部的多管飛彈連射擊士王茗惠上士，在實彈射擊之後，受訪時也提到實際發射實彈的心得，從去年在九鵬實施接裝訓練，經過一年的實戰化訓練，相隔一年後，今天則到台中大甲溪口實施作戰地境射擊，海馬士多管飛彈連在接到命令後，3分鐘內就抵達陣地，操演的想定中，是處於有敵情威脅的狀況下，因此，多管飛彈連需要更加的持續精進訓練。
至於被問到，今天實際到作戰地境執行實彈射擊訓練任務，與先前在基地內的訓練有何差異，王茗惠回應，主要是時間上的差異，因為接獲命令之後，必須要在3分鐘內趕到射擊位置，雖然時間有點緊湊，但是部隊仍能有效的達成此次作戰任務要求。王茗惠也希望自己持續加強訓練，以最堅定的信念守護家園，成為捍衛國家最堅強的力量。
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