相隔10年！海拔2千米「清境下雪霰」 居民嗨翻

強烈冷氣團南下，中部3000公尺以上高山一早都出現降雪，除了合歡山武嶺及松雪樓，連2000公尺低海拔的清境地區、鳶峰，都有民眾目擊下雪瞬間。另外在信義鄉的東埔山莊、塔塔加地區也都有短暫飄雪，讓遊客都很興奮，拿手機錄影，不斷大喊真的下雪了。

清境地區民眾：「下雪囉，下雪囉，下雪囉。」

片片雪花從天而降，居民興奮大喊，因為南投清境地區已經好幾年沒下過雪。清境地區民眾：「下雪囉。」

早上8點多，南投清境地區下起雪來，海拔只有2000公尺，距離上次下雪已經是2016年，民眾好興奮，竟然再度等到下雪。

不只清境，海拔2580公尺的東埔山莊，也有民眾目擊下雪瞬間。另外塔塔加排雲登山服務站，竟然也罕見遇到下雪。民眾：「哇這個更大了，比剛剛更大，是。」

剛好吹起強風，就像大雪紛飛一樣，遊客紛紛跑出來，感受下雪氛圍。早上8點50分左右，海拔2000多公尺的山區都有民眾遇到下雪，差不多持續5到10分鐘，很難得能再看到下雪，大家都興奮大喊。

玉管處副處長邦卡兒.海放南：「玉山國家公園、塔塔加地區，在今天早上8點40分左右開始降雪，然後持續約12分鐘左右。」

民眾：「哇雪來了，雪來了，哇，越飄越多。」

合歡山鳶峰過去很少降下這麼多雪量，用手機就拍的相當清楚。民眾上山追雪，還不到武嶺就遇到降雪，山上的雪況更大，松雪樓外整個白茫茫一片，剛好遇到強風吹拂，乍看就像是暴風雪一樣；武嶺亭也是，被強風吹得滿地積雪。

民眾：「突然間等了一下，哇，突然間下很大的雪，可是他們上面的人說，其實今天不夠大，但我覺得這樣已經很開心了。」

雖然下的短暫，但雪況不錯，剛好上山的民眾幸運目睹一切，原本預測不會下雪，但因為中高層水氣加上高山氣溫低，讓海拔2000公尺也罕見遇到下雪，趁著這波冷氣團，估計周末會有更多人上山追雪。

