相隔10年！阿里山清晨飄雪 遊客驚喜大喊「下雪了」

〔記者王善嬿／嘉義報導〕寒流報到，阿里山國家森林遊樂區近日夜間溫度下探至零度，今天上午8點55分，在遊樂區的祝山下起大雪，雪花在空中紛飛，遊客開心大喊「下雪了」，並用手機拍下下雪美景。

阿里山國家森林遊樂區海拔高度2000公尺至2700公尺，除了溫度還須濕度等氣候條件配合，才有機會降雪，阿里山下大雪紀錄包含2005年、2014年、2016年和2018年，2020年則有出現下冰霰紀錄。

