相隔11年夢幻合體！魏如萱被陳綺貞突襲問「你愛我嗎？」 親揭明年喜訊
金曲歌后魏如萱22日於上海舉辦《怪奇的珍珠》演唱會，特別來賓陳綺貞驚喜登台，兩大天后相隔11年再度同框合唱。合體演出開始前，魏如萱先雙關語透露：「手機準備好喔～你們綺待嗎？我也好綺（期）待！」當陳綺貞升上舞台，全場尖叫聲直接淹沒音樂！
兩人相隔11年再次合唱陳綺貞寫給魏如萱的歌曲〈在不確定的世界裡〉，陳綺貞在台上吐露：「這兩年音樂節演出改編了很多歌曲，但唯獨這首我都不太敢唱。因為這首好像就是屬於魏如萱的……或是屬於我和魏如萱的歌。」
創意串連成全新版本「旅行里拉」 魏如萱向偶像大喊愛
面對偶像站在身旁，魏如萱難得收斂調皮表示：「她是我的偶像，我真的不敢造次。」並笑稱：「這是珍珠巡第六場，因為有綺貞，所以今天這場叫做『怪綺的貞珠』！」現場瞬間陷入大笑。
更令人驚喜的是，陳綺貞認真聽遍waa所有的歌後，發現〈香格里拉〉不論曲調或是歌詞的畫面感都非常適合跟〈旅行的意義〉銜接，於是提出兩首接著唱的想法。由陳建騏負責編曲反覆調整後，終於完成這個全新版本「旅行里拉」並於上海演唱會首次公開。
當唱到「說不出你愛我的原因」時，陳綺貞突然轉頭問：「你愛我嗎？」魏如萱毫不猶豫大喊：「愛！」魏如萱更主動緊緊抱住陳綺貞，成為全晚最可愛的名場面。
歷時1年半搶到檔期 明年2月重返台北小巨蛋
演唱會尾聲，魏如萱面對粉絲不捨，溫柔說：「我不會讓你們一個人啊，你們不會是一個人的。現在我就在你們身邊。等演唱會結束你們回家的時候，耳機一戴，我就跟你們回家了。」
在準備發行專輯《珍珠刑》的去年上半年起，經紀公司就開始持續申請台北小巨蛋，然而每次都遇上強敵成為候補。歷經歷時1年6個月的申請，終於在今年順利取得檔期。魏如萱全新巡演《怪奇的珍珠》台北旗艦場，將於2026年2月7日、2月8日台北小巨蛋雙日齊發！
魏如萱信心滿滿地說：「經過前面幾場巡演，我已經更熟練，回到小巨蛋我有把握表現得更好。」並加碼透露，嘉賓也都想好準備好了。魏如萱《怪奇的珍珠》台北旗艦場門票，訂於2025年11月29日（六）中午12點於KKTIX正式開賣。
