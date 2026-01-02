相隔12年！孫燕姿再登香港開唱 巡演時間、票價資訊一次看

【緯來新聞網】新加坡歌手孫燕姿預定於3月13日與15日，在香港啟德主場館舉行《就在日落以後》世界巡迴演唱會，為2026年演出行程揭開序幕。這場演唱會由寬魚國際主辦，保誠保險冠名贊助。

孫燕姿3月香港巡演。（圖／寬魚國際提供）

此次演出為孫燕姿相隔12年再度於香港開唱。其上一場在港個唱為2014年的《克卜勒》巡演，當時門票在短時間內售罄。據主辦單位指出，本次演唱會由建行（亞洲）信用卡用戶可於2月4日至6日優先購票，Trip.com Group則於2月9日起提供官方套票，全面公開售票時間為2月11日上午11時。



《就在日落以後》巡演自2025年4月在新加坡開場以來，已於北京、台北與高雄等地演出，累計吸引逾50萬人次觀賞。演出結合舞台設計、視覺科技與歷年作品選曲，主打沉浸式體驗，主題圍繞「極美、未知、夢境、生活、人物」五大概念。

孫燕姿3月香港巡演。（圖／寬魚國際提供）

本次選定場地啟德主場館為2024年啟用的新型表演場地，可容納超過一萬名觀眾，被視為繼紅磡香港體育館後的新地標。主辦單位表示，啟德場館具備現代化音響與視覺設備，期望能提升現場觀演體驗。



孫燕姿自2000年出道以來，以其作品橫跨不同時代與曲風，受到華語樂迷長期支持。歌迷對其演出內容、互動橋段與現場表現普遍給予正面評價。

