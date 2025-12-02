相隔14年之久 哈利跟跩哥又碰面了

丹尼爾雷德克里夫（左）與湯姆費爾頓（右），距離首次同台24年後，再次合體。（東方IC）

今年是電影《哈利波特：神秘的魔法石》（Harry Potter and the Philosopher's Stone）推出24年，也是飾演哈利波特的丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe），飾演跩哥馬份的湯姆費爾頓（Tom Felton）首度演戲，而這兩位打從2011年《哈利波特：死神的聖物II》（Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2）就沒再同台，終於又碰面了。

他們兩位是在新片《異曲同夢》（Merrily We Roll Along）的紐約首映上碰面，這部片是拍攝百老匯同名音樂劇演出的紀錄片，丹尼爾雷德克里夫以本劇拿下今年東尼獎音樂類的最佳男配角獎。恰好湯姆費爾頓，近期才演出舞台劇《哈利波特與被詛咒的孩子》（Harry Potter and the Cursed Child）成年版的跩哥，因此參加這部片的首映。

儘管粉絲都把他們看成在大銀幕上互不相讓的競爭對手，但其實私底下他們的關係相當好， 湯姆費爾頓甚至不諱言，丹尼爾拿到東尼獎，對他來說是很有啟發性，「他是我來到百老匯登台的遠因之一，我想，我第一次碰到他是什麼時候，如今，他是東尼獎的得主，也是讓我思考百老匯如此獨特的一大想法。」

丹尼爾雷德克里夫則非常感動，儘管還沒空去看舞台劇《哈利波特與被詛咒的孩子》，但聽到湯姆把自己當成挑戰舞台劇的動機，「太瘋狂了，湯姆年紀比我大，他一直是很酷的人。他把我視為去做任何事的動機，這太貼心了。我非常興奮，他可以參與百老匯、演出舞台劇，這太棒了。我很高興他能加入舞台劇的行列。」

接下來丹尼爾雷德克里夫還會待在舞台劇，他明年會挑戰獨腳戲《好事清單》（Every Brilliant Thing），從頭到尾一個人演出、連續演出13週。他說這齣劇以男主角回顧自我人生、企圖挽救母親所面對的危機，列出一連串美好人生的各種清單，希望能讓她重新振作，「我一讀到這個劇本，就知道，我不能錯過。」

