相隔147天 海鯤號潛艦今再度出海浮航測試

海鯤號潛艦今再度出海浮航測試。（圖／台船提供資料照）

潛艦國造首艘原型艦「海鯤號」（舷號711）今天（27日） 再度出海進行海上浮航測試，這不僅是海鯤號的第4次海上測試，也是距離上次海測時間長達147天之久，但由於海鯤號仍有諸多項目待測，因此原本規劃在11月底交艦已是不可能，依據國防部長顧立雄的說法，台船如違約將每天對台船罰新台幣約19萬元台幣。

台船今天上午在執行海鯤號潛艦的浮航測試時，包括高雄港務局、高雄港警、海軍陸戰隊出動M109突擊艇及台船自行研發完成的「奮進魔鬼魚」無人艇，都伴隨在海鯤潛艦旁併航，以確保海鯤號的航行安全。

根據海鯤號航行的狀況顯示，其相關排氣並沒有汽油味，研判此次仍是以電瓶方式提供動力，因此研判其主機仍然尚未能提供海鯤號主要動力。

至於147天前的出海測試是在今年7月3日，當天下午完成第3次浮航測試後，台船即對外表示，未來安排「海鯤軍艦」進乾塢，執行各系統裝備的性能校正、全艦水密測試及水下裝備檢整，依計畫執行後續海上測試。而後續根據海軍說明，「主機與電力管理系統」與「整合式儎台管理系統」還需要進行調校，才會進行後續海上測試。



