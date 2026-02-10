相隔18年「回歸當主播」魏華萱聞1事嘆：歲月不饒人

魏華萱曾任中天新聞台主播。（圖／ 魏華萱臉書）

魏華萱曾任中天新聞台、年代新聞台新聞主播，2008年離開新聞業後，開始經營自媒體與從事國外保養品牌代理，私下熱衷於參加單車、馬拉松、鐵人三項等體育賽事，被稱為「單車女神」，相隔18年後，再次面對鏡頭重溫主播的角色，讓她有感而發表示：「一切似乎那麼熟悉，卻又有點陌生」。

魏華萱日前在鏡頭前扮演過往最熟悉的主播角色，不僅重新考驗背稿功力，還得對著好久不見的鏡頭說話，讓她回想當年在新聞界的種種：「每天凌晨三點起床，四點半進公司，化妝、看新聞和氣象圖，五點五十分進棚播，六點早報，以及七點和八點的早安氣象，緊接著播九點和十一點整點新聞，下午再出門跑大專題，傍晚五點左右下班，晚上九點前睡覺，每天大約睡六小時」，行程相當緊湊且充實。

魏華萱2024年參加馬拉松比賽。（圖／凱特經紀提供）

魏華萱透露在擔任主播時，印象最深刻莫過於離職前半年，「有時候睡午覺會突然驚醒，看時間以為睡過頭了，嚇到從床上跳起來，冷靜一想才發現自己已經離職了」，這才意識到是長年凌晨必須早起的緊張感尚未消除，眼見當初看她播報新聞和氣象的小學生，如今年紀都已經快30歲，讓她感概表示：「歲月實在不饒人啊，謝謝你們陪我一起變老」。

PO文曝光後，引起大批網友回應：「現在變得更會打扮，變得更漂亮了」、「越來越年輕可以這樣的嗎」、「比當年還更有活力、健康、美麗」、「我也是看著小猴主播長大的」、「一如往昔，依然很美」。

