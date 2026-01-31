相隔199天石門水庫進行人工增雨！為農業1期作開灌做準備
時隔199天，石門水庫因符合人工增雨條件，1月31日上午9時許，經濟部水利署北區水資源分署與經專業人工增雨團隊評估後，於石門水庫霞雲進行人工增雨，施放地面焰劑2支，雨去年7月15日實施人工增雨，間隔199天。
北水分署指出，截至今日上午9時，石門水庫水位達244.01公尺，距離滿水位約1公尺，蓄水量1.97億噸，蓄水率95.9％，水情尚佳。但因已進入枯水期中段，且自2月上旬農業1期作將開灌，考量為長期供水穩定分署視條件許可實施人工增雨。
北水分署副座郭耀程表示，115年1期作將開始供灌，預估用水需求為1.5億噸，目前蓄水量1.97億噸，雖未來仍有降雨可能，但擔心降雨量不理想，分署經考量風向、雲層高度等各因素，進行人工增雨，並秉持「只要有機會就不放過」保障民眾供水無虞，且水庫目前水情相較近3年狀況最佳，希望將水庫維持高水位，讓民眾用水無虞。
