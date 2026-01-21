相隔2天再傳重大事故！暴雨釀擋土牆倒塌 西班牙列車脫軌1死37傷

西班牙再傳鐵路事故！一列載客列車在西班牙巴塞隆納附近的赫利達脫軌，造成至少一人死亡，37人受傷。

西班牙又傳出重大鐵路事故，一列載客列車脫軌，造成1死37傷。（圖／路透）

據CNN等外媒報導，加泰隆尼亞自治區政府發言人稱，西班牙巴塞隆納附近的赫利達當地時間20日晚上10點左右，一列載客列車發生脫軌事故，目前已知至少1人身亡，37人受傷，其中不少人傷勢嚴重，包括列車駕駛。

這起事故發生在當地的R4線通勤列車上，每天有數千名乘客搭乘。當時列車正行駛在西班牙東北部的赫利達和聖薩杜爾尼達諾亞兩個市鎮之間，據加泰隆尼亞自治區政府民防部門表示，脫軌事故是因為暴雨過後，一段擋土牆倒塌在鐵軌上造成的。

緊急救援部門接到了28通與事故相關的求救電話。醫療緊急系統（SEM）派出了20輛救護車，地區消防部門派出了38輛消防車前往現場。

加泰隆尼亞地區消防部門報告稱，他們設立了安全區，並對擋土牆和列車進行了加固，以穩定現場。他們還將傷者轉移到所謂的「危險區域」外，以便當地急救人員進行救治。

西班牙內政部長帕隆和領土部長帕內克正在趕往事故現場了解情況。

就在兩天前，西班牙南部科爾多瓦省阿達穆斯附近才發生一起重大鐵路事故，兩列高速列車相撞，造成41人死亡、百餘人受傷。

