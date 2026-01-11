相隔22年《雪天使》CP重逢了！Toro「舊愛」現身美成這樣

〔記者陳慧玲／台北報導〕Energy昨(10日)晚重返小巨蛋舉辦「ALL IN 全面進擊」演唱會，團員開心高喊：「我們回來了！」不只Energy回來了，《雪天使》女主角王宇婕，相隔22年也回來和Toro「重逢相聚」。

演唱會上，Energy團員各自有solo舞台表演，其中Toro重現當年演出《雪天使》的片頭曲《暴風雪》，以及片尾曲《忘了愛》，Toro 還特別穿上與MV 中相似的白色西裝登台，宛如從劇中走出來；而《雪天使》女主角王宇婕也驚喜現身台下，Toro笑說：「我也沒看過女主角20年後的樣子，今天女主角，王宇婕，我可以看看妳現在長什麼樣子嗎？」鏡頭拍到坐在觀眾席的王宇婕，Toro驚呼：「好美喔，這就是我的齊雪桐。」

廣告 廣告

44歲的王宇婕保養得很好，依舊亮麗，不料Toro竟說：「她今天腮紅畫好紅喔！」書偉虧Toro：「哪有你的內褲紅。」因為昨晚Toro被舞者脫下褲子，露出「馬到成功」紅色四角褲。

今晚6點Energy在小巨蛋還有一場演唱會，歌迷仍有機會在現場購票，這也是Energy休團期間最後一場萬人大型演出。

【看原文連結】

更多自由時報報導

Energy演唱會強碰金唱片 牛奶跳CORTIS「吳麗萍」Toro嗆聲了

Energy登小巨蛋5公尺高銀色戰馬迎馬年 Toro被逼問「什麼時候結婚」

藝人夫妻涉開車撞人致死！家屬淚控「只賠12萬」悲憤揭內幕開戰

二女兒證實趙學煌當天使了！享壽69歲 癱瘓25年仍勇敢面對

