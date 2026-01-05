相隔3年9個月 BTS全員回歸 3/20推新輯

韓國男團防彈少年團（BTS）重磅回歸！宣布將在3月20日推出全新正規專輯。（圖取自x.com/bts_bighit）

本報綜合外電報導

韓國世界級男團防彈少年團（BTS）5日終於正式宣布回歸！距離他們上次全員歸隊已經過了3年9個月，經紀公司宣布BTS要在3月20日正式推出全新正規專輯，收錄了14首新曲，這是他們睽違6年又1個月之後再度發行正規專輯，讓ARMY（粉絲名）全都期待不已！

BTS在去年全數退伍，根據韓聯社報導，這是他們相隔3年9個月以來再度以完整體回歸；也是自2020年2月發行第4張正規專輯以來，睽違6年1個月再度推出第5張正規專輯，將收錄14首歌曲。

BTS所屬經紀公司BigHit Music表示，BTS作為自出道以來始終以音樂表達自身想法的團體，這次也傾注心力呈現「現在的防彈少年團」。經紀公司指出，BTS在去年下半年專注於專輯製作，「將各自的想法反映在音樂中，共同確立了專輯的方向。」

經紀公司指出，這次專輯每一首曲目都蘊含了他們在過去旅程中感受到的情感與煩惱，也能感受到對長時間等待完整體活動的ARMY（粉絲名）的感謝之情。

另外，BTS也將在14日公布世界巡演行程，這次是繼2022年之後時隔4年的大規模巡演。