相隔30年再現新營 日本小原流插花展展出近40件作品





日本小原流插花展相隔30年再現新營，《和風花影－日本小原流插花展》1月7日至11日於新營文化中心意象廳舉辦，展出近40件作品。新營文化中心表示，此次有7位插花好手共同展出，每件作品都是展出前1日現場插作完成，歡迎民眾踴躍前往觀賞。1月9日、11日舉辦免費插花體驗課，有興趣的民眾可上小原流插花新營教室粉絲專頁報名。

新營文化中心表示，小原流是日本三大插花流派之一，以表現自然景觀的寫景插花見長，尊重植物本身特色，以修剪等方式呈現植物線條的美感。插作方式用劍山的盛花及投入的瓶花二大類，發展出盛花、瓶花、花意匠等多元風格，強調先認識自然，再表現自然，觀察花材的生態與姿態，並將個人感受融入作品。

新營文化中心表示，《和風花影－日本小原流插花展》，距離上次舉辦日本小原流插花展已相隔30年，此次有王烱哲、辜麗娟、陳偉林、李雨真、羅若蘭、陳雅芬、翁雪滿等7位小原流插花同好參與，展出作品近40件。展出者以自然為師，考慮植物生長環境與季節的變化，創造出各式風格的作品。

