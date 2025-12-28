相隔364年再同船 鄭成功、媽祖登陸鹿耳門重現

廿八日上午，嘉義縣溪口開元殿開台聖王鄭成功與鹿耳門天后宮三媽也在開路鼓引領下穿越鹿耳門水道，登陸後步行前往鹿耳門天后宮參香。 （讀者提供）

記者王勗∕台南報導

睽違卅二年鹿耳門天后宮再度辦理鄭成功聯合會年會，加碼辦理「溯源尋根．鄭成功登陸鹿耳門」活動，還原鄭成功登陸北汕尾的史蹟，廿八日上午鄭成功與媽祖時隔三六四年再度同船，重現登陸鹿耳門歷史場景。

鹿耳門媽源起於延平郡王鄭成功的隨艦媽祖，一六六一年間，鄭成功率領明鄭水師，渡過險阻的台灣海峽黑水溝，利用漲潮之際，從鹿耳門水道進入台江內海，登陸上岸後占領普羅民遮城，將荷軍圍困熱蘭遮城下，結束荷蘭統治、光復台灣。

廣告 廣告

相傳當時因鹿耳門水道水淺，明鄭戰船無法入港，是在鄭成功開香壇乞助潮水，登時如得神助、水漲丈餘，戰船也得以順利進入鹿耳門水道發起奇襲並驅荷開台。為感謝媽祖鴻恩，也將隨艦護持的媽祖奉於北汕尾祭祀。廿八日上午，在眾人祝禱潮汐滿潮、燒化疏文後兩百餘位參加鄭成功登陸體驗民眾，也登上由八艘管筏改裝的艦艇。嘉義縣溪口開元殿開台聖王鄭成功與鹿耳門天后宮三媽也在開路鼓引領下穿越鹿耳門水道，登陸後步行前往鹿耳門天后宮參香，隨後進行秋祭大典，席開三百餘桌共襄盛舉。

鹿耳社區理事長蔡登進表示，本次力邀來自全國祀奉鄭成功的宮廟代表參加，登陸體驗根據歷史紀錄還原。雲林大埤豐田村成功廟人員指出，本次換裝體驗鄭成功登陸文化活動是很難得的經驗，重演歷史也讓信仰、文化更有溫度與意義。

現場也辦理台灣原創桌游《黑水溝傳奇》交流賽，該桌游結合媽祖信仰、鄭成功開台歷史與影視ＩＰ改編，希望透過互動體驗，讓民眾以嶄新方式認識開台歷史，從遊玩過程中體驗傳統信仰與文化創意的跨界融合。