相隔364年！鄭成功、媽祖再度「同船」重現歷史場景

鄭成功與媽祖相隔364年再度「同船」，重現歷史場景。(記者王姝琇攝)

〔記者王姝琇／台南報導〕睽違32年，鹿耳門天后宮再度辦理鄭成功聯合會年會，為彰顯鄭成功登陸北汕尾的史蹟，今天加碼舉辦「溯源尋根．鄭成功登陸鹿耳門」歷史活動，鄭成功與媽祖相隔364年再度「同船」重現歷史場景，意義非凡！

嘉義縣溪口開元殿開台聖王鄭成功與鹿耳門天后宮三媽，在開路鼓引領、200餘人陪同登船，重現鄭成功獲媽祖神威庇佑渡過黑水溝登陸鹿耳門歷史場景。鹿耳社區理事長蔡登進表示，此次力邀來自全國祀奉鄭成功的宮廟代表參加登陸體驗，當年開台聖王攻打荷蘭人時，就是恭請媽祖金身隨艦，500多艘戰艦才得以成功度過黑水溝，這是根據歷史紀錄重演的。

廣告 廣告

鄭成功登陸體驗在眾人祝禱潮汐滿潮、燒化疏文後，200多位參加者依序登上8艘管筏改裝的艦艇展開體驗活動，登岸後參加者踏尋昔日鄭成功登陸的歷史足跡，並步行前往鹿耳門天后宮參香，隨後進行秋祭大典，席開300餘桌共襄盛舉。雲林大埤豐田村成功廟人員表示，換裝體驗鄭成功登陸文化活動是很難得的經驗，過去都沒參加過類似活動，感覺很有意義。

現場也祭出《媽祖庇佑．鄭王復台：黑水溝傳奇桌遊交流賽》，結合媽祖信仰、鄭成功開台歷史與影視IP改編教育桌遊，透過互動體驗，讓民眾以嶄新方式認識開台歷史，呈現玩中學、遊台灣、學台語，將傳統信仰與當代文化創意的跨界融合。

鄭成功聯合會年會活動今天加碼舉辦「鄭成功登陸鹿耳門」歷史體驗。(記者王姝琇攝)

體驗活動在祝禱、燒化疏文後展開。(記者王姝琇攝)

開元殿開台聖王鄭成功與鹿耳門天后宮三媽，在200餘人陪同下登船。(記者王姝琇攝)

眾人前往鹿耳門天后宮參香。(記者王姝琇攝)

現場祭出「鄭王復台：黑水溝傳奇桌遊」交流賽。(記者王姝琇攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

1227規模7.0地震！氣象署：921、0403後最大 花蓮晃21秒最長

強震後「領帶歪歪」火速傳遞正確資訊 他大讚地震中心科長陳達毅

晃超大！23:05東北地區地震 初判震度4級以上

震超大外島也有感！東部海域23:05規模7.0地震 最大震度4級

