相隔4年仍難忘《暴走女外科》 蔡淑臻曝心聲：成為角色很久了

蔡淑臻當年以《村裡來了個暴走女外科》成為金鐘影后。（圖／中天綜合台提供）

醫療喜劇《村裡來了個暴走女外科》由金鐘影后蔡淑臻製作及主演，2022年首播時就廣受好評，相隔近4年，這部好劇今（2日）起在中天綜合台播出。蔡淑臻對於《村裡來了個暴走女外科》將再登上電視螢幕，她仍極力推薦，「已經看過的朋友們可以再看一遍，因為再看一遍還是很好看的！」更為之後要推出的第二季宣傳，表示：「一定要看第一季呀，這樣子才能接著看第二季。」

雖然《村裡來了個暴走女外科》距離當初首播已相隔快4年，但蔡淑臻對於當時籌備過程以及劇裡的片段都仍記憶猶新，她提到印象最深刻的是第一集小劉醫生在路邊鑽顱救人的戲，不光拍攝當下天氣相當炎熱，還有許多難題要克服，「拍攝當天困難重重，鑽顱的鏡頭真不真實、血噴的好不好看。」有很多部分要考量到，「因為這場戲有很多任務，它定義了小劉是一個什麼樣的醫生，以及她如何看待生命。」

蔡淑臻當初以《村裡來了個暴走女外科》「劉梓旭」一角摘下金鐘影后寶座，這部戲在她心中占有一席之地，「對我來說是一個重要的里程碑，也是一個非常獨特的作品。」更提到這部劇給她很多特別的體驗，「我的身分是演員也是半個製作人，我也參與編劇，和團隊編寫故事的時候就是我準備角色的過程，劇本的產出非常漫長，也就是說在開拍前我已經成為角色很久了。」

而蔡淑臻與「小劉醫生」也有相似之處，都會靠吃來紓壓，「跟小劉一樣我也是一個很愛吃的人，除了吃之外，就是看電影了。」更說當時為了詮釋小劉這個角色吃了很多，「但因為工作量很大，所以有胖也胖不多。」而私下她對飲食也是很講究，不僅盡可能少吃外食，她更分享維持身材的祕訣，就是要認識食物，以及這些食物對身體的影響。

蔡淑臻跟角色一樣愛吃。（圖／中天綜合台提供）

《村裡來了個暴走女外科》第二季籌備近3年，已於去年開拍，有望在不久的將來與觀眾朋友見面，之前蔡淑臻就在社群透露：「第二季仍延續第一季的脈絡，並將第一季觀眾喜歡的角色透過不同方式跟媒介回歸，同時也會有新的角色加入。」新的一年開始，蔡淑臻也分享新年目標，「我的目標就是保持正面的心態面對每一份工作，希望每一步都走得踏實。」談到過年是否有出遊計畫，她則表示：「我喜歡冷冷清清的台北市。」

蔡淑臻透露第二季會有新角色加入。（圖／中天綜合台提供）

