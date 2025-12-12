相隔4月再來台！HIGHLIGHT跨年攻雲林開唱 陪粉絲倒數迎2026

HIGHLIGHT今年第三度來台，將參與雲林跨年晚會。（摘自官方IG）

韓國男團HIGHLIGHT今（12日）終於宣布來台跨年的好消息，將擔任「雲林電光跨年✧點亮未來跨年晚會」倒數前的壓軸演出嘉賓，陪伴粉絲一起迎接新年。這是HIGHLIGHT今年第三度訪台，也是他們繼8月於台北流行音樂中心連續舉辦2場「RIDE OR DIE」演唱會後，相隔4個月再度踏上寶島，且每次皆由全員合體登台，誠意十足。

雲林縣政府暌違12年再次舉辦大型跨年晚會，今年以「電光跨年✧點亮未來」為主題，將於12月31日晚間6時在鄰近高鐵雲林站的雲林縣立田徑場登場，規劃長達6.5小時的跨年演出。除了HIGHLIGHT之外，官方公布的卡司陣容還包括羅志祥、周湯豪、艾怡良、舞思愛、吳卓源、甜約翰、AcQUA源少年、薛恩、西屯純愛組、慢慢說等超過10組藝人輪番上陣，晚會當晚還將施放半環場弧形煙火秀，預計在倒數瞬間點亮整個田徑場。

值得一提的是，成員耀燮與起光也曾在2018年受邀登上桃園跨年舞台，如今時隔7年再度於跨年之夜與台灣觀眾相見，消息公開前就有小道消息在網上瘋傳，今天終於在記者會上公布，不僅在社群引發熱烈迴響，更有手腳快的粉絲已經定好住宿。

今年全台從北到南多個縣市都邀請韓星參與跨年演出，展現韓流在台的強大票房號召力，除了雲林邀請HIGHLIGHT之外，目前已公布的還包括「閃耀新北1314跨河煙火」邀請MAMAMOO成員華莎與女團baby DONT Cry、「桃園ON AIR跨年晚會」邀來女團Apink、「迎接2026全嘉藝起來跨年晚會」請到MAMAMOO成員頌樂，以及「高雄夢時代雄嗨趴跨年晚會」則是水彈女神權恩妃。

活動全程將於晚間6時起透過雲林縣府臉書、YouTube與八大電視YouTube平台直播，晚間8時起也會在八大綜合台CH28獨家轉播，邀請全台民眾親臨現場或線上同步嗨翻跨年夜。

