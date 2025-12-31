相隔5年回歸！蕭敬騰領銜「2026台中最強跨年夜」 30人團隊打造30分鐘炸裂演出

蕭敬騰台中跨年彩排搶先看。喜鵲娛樂提供

相隔5年，金曲歌王蕭敬騰（老蕭）將2025的最後一天，獻給在台中水湳中央公園舉行的「2026台中最強跨年夜」，27日才結束澳門音樂會的他，即刻返台練團，並在30日提前赴台中進行彩排。由於夜晚氣溫偏低，老蕭從上到下裹緊緊、全副武裝投入彩排，只為給觀眾一個最開心、難忘的跨年夜晚，而他自己，也藉由米糕、炸粿等美食的「充電」，上台前就活力滿滿。

蕭敬騰今年將在台中跨年。喜鵲娛樂提供

老蕭坦言自己很愛吃，走到哪都會期待吃到當地特色或推薦的美食，他也曾透露這次點頭接下台中跨年，關鍵原因之一就是有一串台中美食名單要吃，於是利用彩排前的空檔親自走訪，品嚐了米糕、碗粿、炸粿、鹹粥、豬油飯、古早味阿婆粉粿等在地知名小吃，但礙於行程緊湊、食量有限，他笑說：「我唱完跨年要再繼續好好品嚐。」

蕭敬騰超愛台中美食。喜鵲娛樂提供

這個歲末，對老蕭和經紀人老婆Summer來說是艱難的。因為他的岳父、資深演員林光寧因病驟逝。老蕭坦言：「家人需要時間消化和適應沒有老爺的日子，但Summer 和我已經開工了，不能讓岳父太擔心；岳父挑了子女都在的時候離開，讓我們有機會陪伴、跟他好好道別。」

老蕭有感而發：「過去這一年，我和 Summer學習了很多，我們會互相提醒要先照顧好自己，才能照顧更多人，所以再困難再忙碌也要盡量吃好、睡好，保持運動、維持身心靈健康。」儘管澳門返台後就緊接台中跨年，老蕭依舊表示：「歌手有舞台是幸福的，觀眾開心我們就開心，不辛苦。」

蕭敬騰岳父不久前才過世，這個年末對他們夫妻倆挺不容易。喜鵲娛樂提供

他帶著樂手、燈光、視訊等演出團隊，一行約30人陣仗攜手完成「2026台中最強跨年夜」近30分鐘演出，除了炸裂開場的〈皮囊〉，全場大合唱的〈阿飛的小蝴蝶〉、〈王妃〉，還特別準備了昔日翻唱女歌手作品的專輯《Love Moment》中的〈倒帶〉，和正在大巨蛋開唱的蔡依林遙相呼應，期待台下觀眾和他一起合唱，希望聽到大家的聲音。

蕭敬騰台中跨年彩排。喜鵲娛樂提供

返台前一日，老蕭27日在澳門工作當天，台灣東北地區發生規模7.0、全台有感的強震，他掛心家人及毛小孩：「家人群組第一時間就報平安，毛孩們有的依舊熟睡、有的嚇到躲起來，感謝一切平安。」結束跨年演出後，老蕭安排團隊大吃一頓，笑說：「用吃來迎接新年是不能少的，我希望自己和大家未來的日子，每天都要過得盡興：盡興工作、盡興生活。」

蕭敬騰要用吃迎接新年。喜鵲娛樂提供



