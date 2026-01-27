相隔64年！網發文幫父重逢軍中同袍：強大的脆

近日有網友在Threads上發文，幫父親尋找64年未見的軍中同袍，引起話題。（圖／@davisbai168 提供 Threads）





脆真的找得到人嗎？近日有網友在Threads上發文，幫父親尋找64年未見的軍中同袍，沒想到僅過了不到兩周，原PO便成功聯絡上對方家人，讓父親和同袍重逢。

尋父軍中同袍

一名網友在Threads上發文幫助父親尋找當年的軍中同袍，並附上對方的姓名余先生和地址、婚照，好奇「強大的脆真的找得到人嗎？」，引起討論。

網友們除了針對當年的結婚照表示「當年拍照好像都喜歡這樣拍」、「以為是看到我阿嬤的婚紗照，風格真的好像」，也有認識余先生的網友出現「我剛問我媽，結果住我阿嬤家旁邊耶，我常常看到這位伯公」，甚至有網友稱「余先生是自己叔公」。

相隔64年的重逢

過了不到兩周，原PO再次發文，宣布已成功找到余先生，並讓父親和對方重逢，還分享兩人見面的影片、合照，讚嘆「（不愧是）脆的力量」。

網友們看到後，也紛紛恭喜原PO「終於找到了恭喜」、「我要哭了啦，阿公兩個都為了這個見面好好打扮，很棒喔阿公們」、「好感人，打開門那瞬間」，「好感動喔」。

